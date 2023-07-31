Почему среди лета прокуроры находят на фермах изможденных телят?

Голодные глаза телят, занавоженные сараи и потекшие крыши. Такими увидели прокуроры ситуацию на фермах КСУП «Урицкое» Гомельского района.

Проверка пришла около 11.00, а телят еще не кормили — «не было возможности», так как на ферме не оказалось кормораздатчика.

Кстати, в прошлом году в этом хозяйстве было возбуждено три уголовных дела по факту падежа крупного рогатого скота. Но ситуация по-прежнему остается удручающей.

Как сообщила старший прокурор Гомельского района Яна Скорина, в этом году по области уже возбуждено 49 уголовных дел по фактам сокрытия падежа скота, по Гомельскому району — пять уголовных дел, причем, два из них — именно в КСУП «Урицкое». Однако от этого телят лучше кормить не стали. Как подтвердила Яна Скорина, телята, которых увидели прокуроры, оказались измождены.

Показательно, что предприятие на особом контроле у прокуроров. Две недели назад была аналогичная проверка, но на других фермах. Нарушения оказались аналогичны.