Почему Си Цзиньпин отправил дочь учиться в США, а Александр Лукашенко сына – в Китай

«Коля сейчас в Китае учится, в Пекинском университете», – сообщил Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1». Чем немало удивил, потому что еще 9 мая Николай Лукашенко участвовал в возложении цветов на площади Победы в Минске, считалось, что он студент биофака Белгосуниверситета. А вон как оказалось!

«Народная Воля» решила узнать подробнее об этом учебном заведении.

Выяснилось, что Пекинский университет не лучший вуз мира. И даже не лучший вуз Азии. Точнее так: университет входит в топ-15 лучших учебных заведений мира, занимая в рейтинге 12 позицию по версии QS World University Rankings, и 7-е место среди лучших университетов Азии.

Times Higher Education также составляет свой рейтинг на основе крупнейшего опроса академического сообщества, в котором специалистам предлагается назвать не более 15 университетов, являющихся лучшими для исследований и преподавания в своей области. В 2022 году было опрошено более 29 000 респондентов. Рейтинг возглавили, как и в прошлые годы, Harvard University (Гарвардский университет) и MIT (Массачусетский технологический институт). Пекинский университет занимает в этом рейтинге 13-е место.

В этой связи мы решили поинтересоватьсяи тем, где училась единственного дочь китайского лидера Си Цзиньпина — Си Минцзэ. Выяснилось, что Александр Лукашенко является даже большим патриотом китайского образования, чем сам китайский председатель.

Как и дети многих других китайских высокопоставленных чиновников и богатых предпринимателей, дочь председателя КНР — Си Минцзэ — высшее образование получила за границей. Тщательно скрывая свое родство с лидером восходящей сверхдержавы, она изучала психологию и английский язык в Гарварде, который, напомним, занимает первое место в рейтинге вузов мира.

В свое время статью об этом публиковал журнал The New Yorker.

«… Ясным майским днем 2014 года одна из выпускниц Гарвардского университета получила диплом и собралась уехать домой так же незаметно, как когда-то и приехала. Си Минцзэ, единственная дочь председателя КНР Си Цзиньпина и его жены, известной певицы-сопрано Пэн Лиюань, покинула Адамс Хаус — общежитие, в свое время ставшее домом для Франклина Рузвельта и Генри Киссинджера. В Гарварде девушка изучала психологию и английский язык. Жила под чужим именем, а кем она была на самом деле — знали лишь несколько человек с факультета и близкие друзья, которых можно пересчитать по пальцам, утверждает Кэнзи Минемура, корреспондент японской газеты Asahi Shimbun, присутствовавший на церемонии вручения дипломов и написавший о жизни Си в Америке.

Си Минцзэ была в значительной степени ограждена от внимания прессы, как и другие ее сверстники — дети глав государств. Однако не все отпрыски политических лидеров Китая довольствуются тихой жизнью. До того как бывшего члена политбюро Бо Силая обвинили в коррупции, а его жену Гу Кайлай признали виновной в убийстве, их сын Бо Гуагуа приглашал Джеки Чана в Оксфорд и пел с ним на одной сцене и, будучи студентом, разъезжал на Porsche. Иначе поступала Си: в Кембридже она вела скромную жизнь. «Все свое время посвящала учебе», — утверждает Минемура.

После окончания учебы Си Минцзэ вернулась в Китай. Она редко появляется на публике.

Сам Си Цзиньпин много путешествовал, но не жил за границей длительное время — в отличие от своих предшественников Цзян Цзэминя (проходил практику на Московском автозаводе имени И.В. Сталина) и Дэн Сяопина (провел пять лет во Франции и учился в Советском Союзе). Первая жена нынешнего председателя КНР хотела осесть в Британии, но тот был против, и они развелись. По мере продвижения по карьерной лестнице Си Цзиньпин все чаще приходилось иметь дело с представителями Запада, но при этом отношение правительства к заграничным идеям становилось все более строгим. Министр образования Юань Гуйжэнь недавно заявил: «Мы ни в коем случае не должны допустить в наши школьные классы пропаганду западных ценностей».

Впрочем, члены семьи высшего руководителя Китая вряд ли разделяют эти утверждения. Насколько известно, сёстры Си Цзиньпина проживают в Канаде и Австралии, а брат — в Гонконге.