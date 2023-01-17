Они помогают худеть, повышают уровень гемоглобина и улучшают зрение.
Семена чиа – популярный продукт среди поклонников здорового питания. Этот суперфуд обладает множеством полезных для организма свойств — в нем содержится большое количество кальция, калия, железа, Омега-3. Семена чиа богаты незаменимыми кислотами, антиоксидантами, белками и клетчаткой.
Растение, на котором произрастают семена чиа, называется salvia hispanica, или испанский шалфей. Родственными растениями являются мята, базилик, розмарин и лекарственный шалфей. Сами семена овальные и маленькие, диаметром около 1 миллиметра.
Семена чиа не имеют особого вкуса, но обладают тонким ореховым привкусом. Отлично дополняют молочные десерты, делая их еще более вкусными и питательными.
Польза
Семена чиа – это продукт, который может обеспечить организм клетчаткой, жирными кислотами, белками, витаминами и минералами. Антиоксиданты, входящие в состав семян, борются со свободными радикалами, являющимися причиной многих заболеваний, в том числе онкологии.
Считается, что регулярное употребление семян чиа поможет:
– укрепить здоровье костей и зубов;
– улучшить память;
– повысить уровень гемоглобина и избавиться от анемии;
– улучшить работу ЖКТ;
– повысить энергию;
– наладить обмен веществ, похудеть.
Противопоказания
– аллергия или индивидуальная непереносимость продукта;
– пониженное артериальное давление;
– язвенный колит;
– болезнь Крона;
– дивертикулит.
После употребления обязательно проследите за тем, как реагирует организм на продукт: если появляются вздутия и другой дискомфорт в желудке, уменьшите количество продукта или вовсе откажитесь от него.
Как употреблять семена чиа?
Самый популярный вариант – замочить чиа в йогурте, молоке либо кефире и добавить сладкий ингредиент (ягоды, фрукты или мед). В результате получается натуральный и полезный десерт, который обеспечит чувство сытости на несколько часов.
В сухом виде семена чиа добавляют в творог, каши, смузи, салаты и выпечку. Также в выпечку используют семена, измельченные в кофемолке.
Самый популярный десерт на основе семян чиа
Ингредиенты:
– кокосовое молоко (или кефир) – 1 стакан;
– семена чиа – 2 столовые ложки;
– сахарозаменитель – 2 грамма (можно вообще обойтись без него).
Готовить просто:
- Замочите семена чиа в молоке (или кефире), перемешайте.
- Уберите в холодильник на час-полтора.
- В готовый десерт можно добавить ягоды или фруктовое пюре.