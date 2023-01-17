Они помогают худеть, повышают уровень гемоглобина и улучшают зрение.

Семена чиа – популярный продукт среди поклонников здорового питания. Этот суперфуд обладает множеством полезных для организма свойств — в нем содержится большое количество кальция, калия, железа, Омега-3. Семена чиа богаты незаменимыми кислотами, антиоксидантами, белками и клетчаткой.

Растение, на котором произрастают семена чиа, называется salvia hispanica, или испанский шалфей. Родственными растениями являются мята, базилик, розмарин и лекарственный шалфей. Сами семена овальные и маленькие, диаметром около 1 миллиметра.

Семена чиа не имеют особого вкуса, но обладают тонким ореховым привкусом. Отлично дополняют молочные десерты, делая их еще более вкусными и питательными.

Польза

Семена чиа – это продукт, который может обеспечить организм клетчаткой, жирными кислотами, белками, витаминами и минералами. Антиоксиданты, входящие в состав семян, борются со свободными радикалами, являющимися причиной многих заболеваний, в том числе онкологии.

Считается, что регулярное употребление семян чиа поможет:

– укрепить здоровье костей и зубов;

– улучшить память;

– повысить уровень гемоглобина и избавиться от анемии;

– улучшить работу ЖКТ;

– повысить энергию;

– наладить обмен веществ, похудеть.

Противопоказания

– аллергия или индивидуальная непереносимость продукта;

– пониженное артериальное давление;

– язвенный колит;

– болезнь Крона;

– дивертикулит.

После употребления обязательно проследите за тем, как реагирует организм на продукт: если появляются вздутия и другой дискомфорт в желудке, уменьшите количество продукта или вовсе откажитесь от него.

Как употреблять семена чиа?

Самый популярный вариант – замочить чиа в йогурте, молоке либо кефире и добавить сладкий ингредиент (ягоды, фрукты или мед). В результате получается натуральный и полезный десерт, который обеспечит чувство сытости на несколько часов.

В сухом виде семена чиа добавляют в творог, каши, смузи, салаты и выпечку. Также в выпечку используют семена, измельченные в кофемолке.

Самый популярный десерт на основе семян чиа

Ингредиенты:

– кокосовое молоко (или кефир) – 1 стакан;

– семена чиа – 2 столовые ложки;

– сахарозаменитель – 2 грамма (можно вообще обойтись без него).

Готовить просто: