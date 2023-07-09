Почему Россия не может сбить самолет с Зеленским?

Этот вопрос часто задают сами себе, а также своим зрителям и слушателям различные российские комментаторы. Но ответ на него очень простой. И понять его можно из обнародованных подробностей последних визитов Владимира Зеленского, после которых в Украину, вопреки прежним договоренностям, вернулись командиры, попавшие в плен на мариупольской «Азовстали».

Напомним, что по условиям обмена они должны были до конца войны находиться в Турции. Но уже вчера вечером их торжественно встречали во Львове. В России это назвали нарушением договоренностей и высказали свое возмущение.

Как выясняется, страна НАТО — Чехия — помогла защитникам «Азовстали» возвратиться на территорию Украины из Турции. В частности, командиры летели домой на пассажирском самолете Военно-воздушных сил Чехии. Об этом в Twitter сообщил премьер-министра Чехии Петр Фиала.

«Я рад, что наши ВВС помогли вернуть домой в Украину этих отважных защитников свободы из «Азовстали». Мы всегда будем рядом с тобой, Украина», — написал премьер-министр Чехии.

Этим же самолетом президент Украины Владимир Зеленский совершал свои визиты в Чехию, а затем в Словакию и Турцию. Соответственно, сбить военный самолет страны НАТО для России означало бы вступить в военный конфликт с НАТО. Вот вам и ответ на вопрос, почему не могут?