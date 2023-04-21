Почему растет вес в период менопаузы?

Вот что об этом говорит известный белорусский диетолог Светлана Кашицкая.
«К сожалению, в нашем организме происходят такие процессы, остановить которые мы не в силах, — объясняет Кашицкая. — Но повлиять на них и сделать их более мягкими мы можем.
Это касается и такого периода, как менопауза. Это естественный процесс в жизни женщины, который связан с угасанием репродуктивной функции.
Зачастую большинство женщин набирает вес в этот период. И даже те, кто всю жизнь мог похвастаться своей стройной фигурой.
Давайте разбираться, почему.
Ближе к 45 годам у всех женщин постепенно снижается выработка половых гормонов, а именно эстрогенов. Они отвечают за обменные процессы в организме. И их снижение замедляет метаболизм.
Эстрогены делают ткани более чувствительными к инсулину, который, как вы знаете, отвечает за переработку сахара. Сахар усваивается плохо, организм стремится его убрать, поэтому экстренно перерабатывает его в жиры.
Лептин – гормон, который вырабатывают жировые ткани. Он контролирует аппетит и чувство насыщения.
Уровень лептина зависит от эстрогенов. Когда их мало, концентрация лептина снижается. Это провоцирует голод, несмотря на то, что запасов энергии ещё достаточно. И вы съедаете больше и неосознанно выбираете калорийную вредную пищу.
Низкая активность. Многие выходят на пенсию, и темп жизни становится более медленный.
Психосоматика тут тоже играет свою роль. Психологи говорят, что после 50 женщины больше обижаются и имеют претензий к своим родным и близким. А обиды и плохое настроение мы привыкли заедать.
Вот так и получается, что с возрастом, а именно в период менопаузы, многие набирают лишний вес.
А ещё многие находят себе отговорку, что “мол, не похудеть мне, потому что возраст уже”. Но это лишь отговорка!
Как пройти период менопаузы максимально комфортно для себя и своего тела?
Такое естественное физиологическое явление, как менопауза, сопровождается набором массы тела. И многие ошибочно делают вывод, что раз этот процесс неизбежен, то и работать с лишним весом не надо.
А я настаиваю на том, что можно и нужно работать с набором веса. И не только потому, чтобы выглядеть стройными, но и скорее потому, что лишний вес ведёт к многочисленным проблемам со здоровьем.
Что делать, когда вы вошли в период менопаузы?
- Настроиться психологически.
- Принять все изменения своего тела.
- Понять, что лишний вес – это не приговор, а отличный повод для внедрения новых полезных изменений в вашу жизнь.