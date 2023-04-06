Почему пожилым людям нельзя пить молоко?

Молоко присутствует в рационе многих семей, однако пожилым людям не всегда можно употреблять этот продукт.

Вот что по этому поводу говорят диетологи.

«С возрастом у человека может появиться непереносимость молочных продуктов, — объясняет врач-диетолог Елена Соломатина. — По этой причине напиток, несмотря на всю его пользу, способен вызвать аллергическую реакцию».

Кроме того, если появилась непереносимость, то употребление молока может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Людям с такими особенностями стоит воздержаться от употребления напитка, убеждена эксперт.

«Бывает, что с возрастом, особенно у пожилых, которые долгое время не пили молоко, начинает уменьшаться количество ферментов и продукт перестает нормально усваиваться. Могут возникать разные неприятные явления: метеоризм, диарея. Тогда молоко пить не нужно», — пояснила эксперт.

Диетолог отметила, что если после употребления молока в организме не происходит никаких негативных реакций, то его стоит оставить в рационе. Напиток — очень полезен для пожилых людей.

«Молоко — источник кальция и белка. В нем витамины A, E, D и группы B. Это костная ткань, иммунная и сердечно-сосудистая системы, энергия. Это и сумеречное зрение, и когнитивные возможности, и нормальное запоминание, что для пожилых очень важно», — заключила Елена Соломатина.

Непереносимость лактозы может быть в любом возрасте.