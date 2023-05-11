Почему пожилые люди рано просыпаются?

Психолог Синди Люстиг объяснила, почему пожилые люди зачастую просыпаются очень рано. Возможной причиной такой привычки могут стать проблемы со зрением, сообщает HuffPost.

В какой-то момент в организме происходят изменения в процессах, которые имеют связь со сменой дня и ночи.

Директор Центра изучения сна в Университете Нью-Йорка Сайрам Партасарати также подтвердила связь раннего пробуждения и ухудшения зрения.

По ее словам, такая проблема наблюдается у людей с катарактой. Это заболевание влияет на выработку мелатонина, из-за чего пожилые люди рано ложатся спать и рано встают.