Почему по утрам не хочется есть?

Как известно, некоторые по утрам предпочитают не завтракать. А врачи говорят, что завтрак — важнейший прием пищи, он нормализует метаболизм.

«А еще завтрак необходим, чтобы укротить гормон кортизол, который утром активно вырабатывается надпочечниками. Если мы их не «накормим», то кортизол примется сжигать наши мышцы. А оно нам надо?

Кроме того, сбалансированный завтрак позволяет меньше съедать днем и вечером, значит, автоматически стройнит, — объясняет доктор-эндокринолог Зухра Павлова. — Но, конечно, отсутствие аппетита по утрам (если это не связано с серьезным заболеванием) имеет свои корни.

Нестабильный или слишком короткий сон

Если вы ложитесь поздно (после 12 ночи) спите мало (меньше 7-8 часов), конечно, ваш организм откажется завтракать. Все, что ему нужно, — еще доспать.

Открытое углеводное окно (или углеводное похмелье)

Как ни назови, смысл один – вы переели на ночь. Слишком обильный и плотный ужин после 8 вечера приводит к отсутствию аппетита по утрам. Ужин должен быть не позднее 19.30-20 часов, при условии, что уснете вы в 23 часа.

Иначе формируется нездоровая привычка переедать на ночь

Слишком много кофе

Если ваше утро начинается не со стакана воды, а с глотка кофе, то высока вероятность, что завтракать не захочется. Ведь организм получил свою дозу бодрости (хотя и в корне неправильную). Сначала кофеин воздействовал на нервную систему, приведя ее в состояние мнимой боевой готовности, а потом притормозил чувство голода.

Напоминаю: кофе нужно пить спустя 60 минут после завтрака. Тогда будет и польза, и бодрость.

Если вы устраните эти ошибки в своем распорядке дня и питании, то приучить себя завтракать будет намного проще, ведь организм сам будет этого требовать.