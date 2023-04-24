Почему отменяют концерты Ярослава Евдокимова?

В городах России один за одним отменяют концерты заслуженного артиста России и Беларуси Ярослава Евдокимова.

«Концерт Ярослава Евдокимова, назначенный на 25 апреля 2023 года в 19-00 отменен. Возврат билетов осуществляется по месту приобретения, — говорится на сайте Центрального концертного зала Краснодара.

Сообщается, что концерты артиста отменены в Сочи и Томске, а также некоторых других российских городах. На июнь запланирован его концерт в Москве, билеты на который еще продаются. Отменят ли его — пока вопрос, но такие призывы уже звучат из уст некоторых комментаторов.

Две недели назад Евдокимов выступил в Новосибирске — там его концерт отменять не стали.

В последние годы Евдокимов неизменно собирал аншлаги, залы на его концертах были переполнены, он много ездил по российским регионам. Некоторые сегодня в соцсетях артиста пишут, что собирались приехать на его концерт в Омск из Казахстана, билеты заказывали за месяц, а тут бац – и отмена!

В чем причина?

Директор артиста в одном из комментариев отметила, что концерты отменяют из-за доноса: история началась после какой-то жалобы из Томска: 76-летнего артиста обвинили в публичном осуждении войны в Украине.

В российской прессе цитировали ту самую жалобу на Ярослава Евдокимова: мол, как может в России выступать артист, который резко, не стесняясь в выражениях, критикует российскую власть и открыто поддерживает Украину?

Правда, видеофрагмент интервью, на который ссылаются жалобщики, был записан еще в 2014 году, когда ни о какой «спецоперации» не было и речи. Но сегодня, похоже, до этого никому дела нет, некоторые пишут, что Евдокимов, такой сякой, чуть ли не вчера обрушился с критикой на российскую власть.

Депутат Госдумы Мария Бутина даже попросила прокуратуру проверить высказывания заслуженного артиста России Ярослава Евдокимова.

«Подписчики привлекли моё внимание к некоему персонажу, артисту, Ярославу Евдокимову, который продолжает турне по российским регионам, поливая грязью Россию. Направила обращение в Генеральную прокуратуру для проверки фактов на предмет нарушения действующего законодательства», – написала Бутина в своем телеграмм-канале.

Хотя сам артист в последнее время воздерживается от любых интервью и комментариев.

«У меня там мама живет, все мои там родственники похоронены, я там вырос, — говорил в том самом видео 2014 года Ярослав Евдокимов. — Я считаю, что это трагедия страшная. Я обвиняю во всем Кремль, Путина, гоп-компанию кремлевскую. Украинцы им никогда этого не простят. Они погубили молодые жизни, около 10 000 человек. За что? За что? За что? Что, им Донбасс нужен? Крым нужен? (…) Хочет Украина в Европу идти – пусть идет. И Россия пусть живет по-европейски. Вы видели, как они там колошматили молодежь? Это нормально? Это уродливая страна… Это страшно стыдно!

За власть уцепились вот эти кроты, упыри. Нельзя быть у власти так долго. Если ты хороший президент – второй срок должен быть. Какого хрена ты там сидишь 20 с чем-то лет?

Янукович был вором, понимаете? Элементарный зек… Украинское общество не захотело его, и они его убрали. Порошенко такой же вор. И мне очень жаль Украину, что у них не получается. Но у них общество есть. И оно второй раз Порошенко уже не примет. Потому что Порошенко такой же вор, как и Янукович, только на английском разговаривает…»

«Этот кусок про Россию и Украину – его просто вырвали из контекста, мы на самом деле во время этого интервью много о чем говорили – и про творчество в том числе, — говорил Ярослав Александрович еще два года назад про то самое видео, которое сегодня подхватили как повод, чтобы запретить его концерты. – Ну и немного затронули тему Украины. Что сказал, то сказал…

Конечно, мне эти слова аукаются… Уже очень много матов-перематов, требуют запретить мои концерты, говорят: «Вон из России, такой-сякой!»(…)

Работать нужно до тех пор, пока люди ходят на твои концерты. Если увижу, что не собираю залы, перестану выступать. Потому что человек не может до конца своей жизни быть популярным и знаменитым. Все приходит и уходит…

Но у меня сейчас какая-то вторая волна пошла. Залы битком, и молодежь на концерты приходит. Артист работает для зрителя, и если его хотят видеть и слышать – надо выступать…»

Ярослав Евдокимов родился в 1946 году в тюрьме украинского города Ровно. Его родители были жертвами послевоенных репрессий. Детство Евдокимова прошло в деревне на Западной Украине. Его вырастили дед с бабушкой и тётя, сестра матери. Дед Евдокимова был высококлассным кузнецом.

«Я в тюрьме «сидел», то есть рос там до четырех месяцев, потом мою маму этапом отправили в Норильск, а меня забрала бабушка, — рассказывал Евдокимов. — Я долгое время думал, что бабушка — это моя мама, а дедушка — отец. И когда мама появилась, мне это было неприятно… Это довольно печальная история…

За что сидела моя мама? Ей дали пять лет «за пособничество украинским интернационалистам». И ещё пять лет без права переписки. То есть в Норильске она отсидела десять лет. Мне было десять, я учился в третьем классе, взрослый был уже хлопец, вижу, приехала какая-то тётка… Она стала называть меня сыном, а я растерялся, убежал в огород, упал лицом в грядки и стал плакать. И другие заплакали, потому что не могли понять, как это сын мог испугаться родной матери. Мне она не понравилась, она была для меня абсолютно чужим человеком. Отношения у нас так и не сложились…»

Мама Ярослава Евдокимова умерла в 2021 году, ей было почти 102 года.

Как Евдокимов попал в Беларусь?

Во время службы в армии он вместе со своими земляками попал на Краснознаменный Северный флот, в Североморск, в посёлок Видяево. Три года прослужил в строительном отряде. Был ротным запевалой. Демобилизовавшись, вернулся в родную деревню. Позже переехал в Днепропетровск и устроился работать на шинный завод. Подрабатывал пением во второразрядном ресторане. Затем вместе с женой переехал в Беларусь, начал работать в филармонии, брал уроки вокала, ездил с гастролями, работал в ансамбле песни и пляски Белорусского военного округа.

Евдокимов свой творческий путь начал с выступлений в ресторанах. Первую известность артист получил именно после переезда в Беларусь. Популярным стал в 80-х годах, выступая на всесоюзных фестивалях…

Одно время песни в исполнении Евдокимова звучали, как говорится, из каждого утюга, а затем он пропал с телевидения…

Некоторое время артист фактически жил на три страны – Украину, Россию и Беларусь. Евдокимов не раз говорил, что Беларусь для него – родная страна, с которой много всего связано.

У Евдокимова есть российское гражданство, но при этом он часто бывает в Минске – на улице Янки Купалы, у него квартира, здесь живет его дочь Галина от второго брака. В Минске артиста нередко можно встретить с женой в гипермаркетах «Корона» — он сам ходит за покупками, однако старается не привлекать к себе внимания поклонников. Несмотря на то, что Евдокимова давно не показывают по телевизору, ему это не очень хорошо удается: люди всегда узнают его и подходят, чтобы пожать руку, поздороваться и пообщаться.

Ярослав Евдокимов женат третьим браком, его жена — Ирина Крапивницкая.

У Ярослава Александровича есть еще сын Алексей от первого брака. Две внучки Евдокимова, Наталья и Ольга, жили в Милане (Италия). У старшей внучки есть сын Денис.

Кстати, Ярослав Евдокимов был в дружеских отношениях с бывшим чиновником и профсоюзным лидером Александром Ярошуком, который, как известно, сейчас отбывает срок в могилевской колонии.