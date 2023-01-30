Почему отключили горячую воду?

Вчера в некоторых домах Московского района Минска отключили отопление и горячую воду.

В «Минэнерго» объяснили, с чем с это связано.

«Ориентировочно в 17:00 29 января 2023 года в результате смотровых обходов выполняемых персоналом района тепловых сетей 7 филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» было обнаружено повреждение на участке квартальной сети, — говорится в сообщении. — С целью оперативного восстановления поврежденного участка были отключены потребители отопления и горячего водоснабжения ГП «Минсккоммунтеплосетей» Московского района, это: 32 жилых дома в квартале улиц Алибегова, Рафиева, Голубева, Газеты Звезда; 7 административных зданий; 3 дошкольных учреждений образования; 4 школьных учреждений образования.

На месте локализации и устранения повреждения работает персонал филиала «Минские тепловые сети» (РТС) и бригада аварийно-восстановительной службы.

Предполагаемое время восстановления теплоснабжения отключенных потребителей 08:00 30.01.2023.

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» приносит извинения за временные неудобства. Мы делаем все возможное для оперативного восстановления теплоснабжения».