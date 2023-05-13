Почему одни выжили, а другие нет: ученые продолжают раскрывать тайны пандемии

Учёные из Северо-Западного университета в Иллинойсе (США) проанализировали истории болезни более чем полутысячи пациентов, которые были госпитализированы с дыхательной недостаточностью или тяжёлой формой пневмонии. Выяснилось, что у 190 из них был COVID-19.

Призвав на помощь искусственный интеллект, исследователи сгруппировали пациентов и стали разбираться, почему одни выжили, другие — нет. Им удалось установить, что причиной гибели был вовсе не цитокиновый шторм — состояние, когда организм начинает буквально уничтожать сам себя, приводящее к отказу органов.

Издание Science Alert пишет, что на самом деле пациенты умирали не от COVID-19, а от ВАП — вентилятор-ассоциированной пневмонии. Это вторичная инфекция, которая развивается, когда человек подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

ВАП — бактериальная пневмония, которую трудно диагностировать. Авторы исследования говорят, что имеющиеся протоколы диагностики этого заболевания недостаточно эффективны. Данные проблемы предстоит решить в будущем. Своими выводами американские учёные поделились на страницах Journal of Clinical Investigation.

Ранее, напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус объявил о том, что коронавирусная инфекция COVID-19 более не имеет статуса пандемии. Болезнь носила этот статус ровно 1150 дней — это 3 года 1 месяц и 24 дня. И унесла более 20 миллионов жизней.