Почему одни умирают от ковида, а другие даже не замечают его?

Ученые нашли белок, который останавливает развитие болезни.

Австралийские ученые, похоже, обнаружили возбудителя естественного иммунитета к covid-19-белку, который связывается с коронавирусом SARS-CoV-2 в легких и образует естественный барьер. Открытие объясняет, почему одни люди серьезно сопротивляются или даже поддаются болезни, а другие даже не замечают этого. Это также открывает путь к новому лекарству.

«Для меня как иммунолога чрезвычайно интересно то, что существует естественный иммунный рецептор, о котором мы не знали. Он выстилает наши легкие и блокирует вирус», — цитирует британская газета Daily Mail Грега Нили, руководителя исследовательской группы из Сиднейского университета.

По его словам, естественный иммунитет, по-видимому, вырабатывается белком под названием LRRC15, который начинает формироваться в легких только в ответ на попадание вируса SARS-CoV-2 в организм. До этого момента он нигде не присутствует в организме или присутствует в очень малых количествах.

Команда профессора Нили — 1 из 3 независимых исследовательских групп, наблюдавших взаимодействие этого специфического белка с вирусом, вызывающим covid-19.

У пациентов, которые серьезно заболевают или даже умирают от коронавируса, белок, по-видимому, вырабатывается с опозданием, или в недостаточном количестве, или вообще не вырабатывается. LRRC15 имеет решающее значение для запуска адекватного ответа иммунной системы человека.

«Мы считаем, что недавно обнаруженный белок может быть частью естественной реакции организма на борьбу с инфекцией. Он создает барьер, который отделяет вирус от клеток легких, наиболее чувствительных к коронавирусу», — объяснил журналистам Липин Лоо, еще один из авторов исследования.

По данным Daily Mail, выводы австралийских ученых подтверждаются результатами тестов их британских коллег. Они обнаружили более низкий уровень белка LRRC15 в образцах крови, взятых у пациентов с тяжелой формой ковида.

Авторы сиднейского исследования уже работают над двумя методами лечения, которые, как ожидается, будут действовать против всех известных на сегодняшний день вариантов вируса. Один будет направлен на слизистую оболочку носа для предотвращения тяжелых случаев ковида, а другой будет применяться в легких в случаях, когда уже развились тяжелые случаи.