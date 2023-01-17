Почему нельзя злоупотреблять жаропонижающими?

От
Аддзел навін
-
Высокая температура. Фото из открытых источников.
Высокая температура. Фото из открытых источников.

Некоторые из них очень токсичны.

Вот что говорит профессор, завкафедрой инфекционных болезней киевского Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Ольга Голубовская.

«Уже много лет в своих публикациях, лекциях я обращаю внимание на то, что при лечении инфекционных болезней, сопровождающихся повышением температуры тела, нужно очень осторожно относиться к жаропонижающим средствам, — говорит известный доктор. — И не только по причине глобального воздействия на инфекционный процесс, но и по причине того, что наиболее употребляемое в медицине жаропонижающее, а именно — ацетаминофен (парацетамол) является весьма гепатотоксичным препаратом.

Отравления парацетамолом являются одной из лидирующих причин суицида в некоторых странах, в том числе США.

Даже терапевтические дозы этого препарата вызывают мелкие локальные клинически незначимые некрозы в печени, а при употреблении от 8 до 12 г парацетамола одномоментно весьма вероятен риск развития острой печёночной недостаточности.

Редкий сезон гриппа у нас проходит без каких-то трагических историй, связанных с этим явлением. Всякие «вкусные» растворяющиеся ацетаминофенсодержащие порошки комбинированного действия с запахом лимона, смородины и т.д. только притупляют бдительность и способствуют передозировке (максимальная суточная доза — 4 гр., и это если нет проблем с печенью).

В  марте 2018 года в журнале «Клиническая фармакология»  описывается  исследование, включающее 14000 взрослых, где показано, что значительная их часть употребляла ацетаминофен в дозе, превышающей максимально допустимую суточную — 4 г (4000мг). В сезон гриппа это превышение достигало 24%. Превышение дозировки чаще было связано с приёмом комбинированных препаратов для лечения гриппа и других простудных заболеваний; часто люди вообще не знают, что эти комбинированные средства содержат парацетамол.

Авторы отмечают, что чрезмерное употребление этого лекарства приводит к приблизительно 112 000 звонков в год в неотложную помощь по поводу отравления, 59 000 посещений отделения неотложной помощи и 38 000 госпитализаций.

Средний возраст участников составил 44 года; 61% — женщины, 24% — небелые, 46% — доходы ниже 50 000 долл. США, а 82% имели высшее образование.

Так что будьте осторожны, друзья! Температуру сбивать надо, но без фанатизма и не до нормальных цифр, а если не сбивается или плохо сбивается — это повод обращения к экстренной или неотложной медицинской помощи. Ацетаминофен для этих целей является препаратом выбора по ряду причин, например, не вызывает смертельный для детей синдром Рея, но суточная доза для взрослых — не более 4 г.

Если у взрослых проблемы с печенью, или человек принимает антибактериальные средства параллельно — эта доза должна быть ещё меньше. Ибо поражения печени могут быть смертельные».

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА