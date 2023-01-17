Почему нельзя злоупотреблять жаропонижающими?

Некоторые из них очень токсичны.

Вот что говорит профессор, завкафедрой инфекционных болезней киевского Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Ольга Голубовская.

«Уже много лет в своих публикациях, лекциях я обращаю внимание на то, что при лечении инфекционных болезней, сопровождающихся повышением температуры тела, нужно очень осторожно относиться к жаропонижающим средствам, — говорит известный доктор. — И не только по причине глобального воздействия на инфекционный процесс, но и по причине того, что наиболее употребляемое в медицине жаропонижающее, а именно — ацетаминофен (парацетамол) является весьма гепатотоксичным препаратом.

Отравления парацетамолом являются одной из лидирующих причин суицида в некоторых странах, в том числе США.

Даже терапевтические дозы этого препарата вызывают мелкие локальные клинически незначимые некрозы в печени, а при употреблении от 8 до 12 г парацетамола одномоментно весьма вероятен риск развития острой печёночной недостаточности.

Редкий сезон гриппа у нас проходит без каких-то трагических историй, связанных с этим явлением. Всякие «вкусные» растворяющиеся ацетаминофенсодержащие порошки комбинированного действия с запахом лимона, смородины и т.д. только притупляют бдительность и способствуют передозировке (максимальная суточная доза — 4 гр., и это если нет проблем с печенью).

В марте 2018 года в журнале «Клиническая фармакология» описывается исследование, включающее 14000 взрослых, где показано, что значительная их часть употребляла ацетаминофен в дозе, превышающей максимально допустимую суточную — 4 г (4000мг). В сезон гриппа это превышение достигало 24%. Превышение дозировки чаще было связано с приёмом комбинированных препаратов для лечения гриппа и других простудных заболеваний; часто люди вообще не знают, что эти комбинированные средства содержат парацетамол.

Авторы отмечают, что чрезмерное употребление этого лекарства приводит к приблизительно 112 000 звонков в год в неотложную помощь по поводу отравления, 59 000 посещений отделения неотложной помощи и 38 000 госпитализаций.

Средний возраст участников составил 44 года; 61% — женщины, 24% — небелые, 46% — доходы ниже 50 000 долл. США, а 82% имели высшее образование.

Так что будьте осторожны, друзья! Температуру сбивать надо, но без фанатизма и не до нормальных цифр, а если не сбивается или плохо сбивается — это повод обращения к экстренной или неотложной медицинской помощи. Ацетаминофен для этих целей является препаратом выбора по ряду причин, например, не вызывает смертельный для детей синдром Рея, но суточная доза для взрослых — не более 4 г.

Если у взрослых проблемы с печенью, или человек принимает антибактериальные средства параллельно — эта доза должна быть ещё меньше. Ибо поражения печени могут быть смертельные».