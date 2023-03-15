Почему нельзя пить сок от консервированных ананасов?

Испанский диетолог рассказала, чем может быть опасна для здоровья жидкость, окружающая консервированные фрукты, в том числе и ананасы.

Оказалось, что жидкость в таких консервах содержит в себе в 2 раза больше сахара, чем сами фрукты. При этом сахар либо добавляют искусственно для увеличения сроков хранения, либо же используют концентрированный натуральный сок. Важно отметить, что ни один из вариантов не является положительным. Употребление большого количества сахаров, а с ними и пустых калорий, ведет к ожирению и начальной стадии диабета. По словам диетолога, тоже самое касается и пакетированного апельсинового сока.

Испанский диетолог Фатима Хапон считает, что за редким исключением, можно использовать сок из консервов в выпечке и сладких соусах. Однако все же намного полезнее будет эту жидкость просто вылить. Более того, если продукт не маркирован как экологически чистый, то диетолог даже советует промыть фруктовые дольки под проточной водой. Дело в том, что для более длительной сохранности продукта, кроме соли и сахара в него могут добавлять, химических консерванты, опасные для здоровья.