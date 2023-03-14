Почему не стоит брать идеально круглые апельсины

В магазинах и на рынках сейчас широкий выбор цитрусовых. Для того, чтобы не ошибиться, стоит знать три основных правила выбора самых лучших апельсинов. Ведь невооруженным глазом не видно, что скрывается за кожурой этого то ли фрукта, то ли ягоды, вкусный он на самом деле, или нет. Чтобы избежать ошибки во время похода в магазин, лучше заранее «вооружиться» знаниями о том, как правильно выбрать апельсины.

Размер

Часто хочется взять самые крупные апельсины, ведь кажется, что именно они будут самыми сочными и вкусными. Но можем вас разочаровать – на самом деле это не так. Во-первых, такие плоды могут иметь очень толстую кожицу, следовательно на саму сердцевину будет оставаться меньше места. Но хуже всего не это, ведь такие апельсины к тому же могут быть сухими, волокнистыми и невкусными.

Стоит быть осторожными и тогда, когда вы хотите приобрести маленькие апельсины – они могут оказаться кислыми.

Форма

Интересно, что идеально круглые апельсины, которые так любит покупать большинство людей, на самом деле не самые вкусные. Лучше выбирать те плоды, которые имеют выпуклость на месте, где когда-то был цветок. Такие цитрусовые будут самыми вкусными.

Если же вам не повезло и вы всё-таки приобрели кислые апельсины, то не стоит ожидать, что они станут слаще после того, как полежат.

Страна происхождения

Чем дальше расположена страна, из которой привезли апельсины, тем менее созревшими они могут оказаться. Ведь для того, чтобы доставить их в отдаленную точку земного шара, плоды срывают как можно раньше. Их просто не могут везти достаточно созревшими, иначе будут рисковать тем, что часть апельсинов просто испортится в дороге или на прилавках во время продажи.