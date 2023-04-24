Почему не рекомендуется есть раннюю клубнику в больших количествах?

На днях появилась новость, что Россельхознадзор обнаружил в ранней клубнике российского и импортного производства антибиотики.

«Удивительное дело, ведь наличие антибиотиков — это удел продуктов животноводства (молоко, мясо и т. д.). Специалисты обещают проверить полученные данные, — комментирует новость эндокринолог Павлова. — Но в целом хочу сказать, что ранние ягоды, в том числе и клубника, не самый полезный продукт, особенно для детей. В разные годы Роспотребнадзор и Россельхознадзор обнаруживали в апрельской и майской ягодах превышение нитратов (удобрения ускоряют созревание). Поэтому я бы не рекомендовала есть ранние ягоды в больших количествах.

А вот про сезонную клубнику, которая поспевает у нас в начале июня, ничего плохо сказать не могу. Именно с клубники открывается настоящий летний сезон. И, на мой взгляд, — это идеальная ягода.

Она позитивная внешне и прекрасная внутренне. В ней и жирорастворимые витамины A, Е, и, конечно, C, B5, P, В9, цинк, железо, фосфор, кальций. Помимо множества витаминов и минералов, в клубнике куда меньше углеводов, чем в черешне.

Важно не есть ее натощак и не переедать. Например, как десерт, после еды, и лучше в первой половине дня.

Поскольку это одна из первых ягод, которая появляется на грядке, то несет еще эмоциональный заряд — наконец-то лето! А если еда дает ощущение восторга и радости, то это повышает уровень серотонина, а значит способствует улучшению эмоционального фона, запускает противовоспалительный эффект».