Почему не работает Таблетка.бай?

Портал tabletka.by перестал работать с 13 февраля.

На аптечном онлайн-сервисе пояснили причину сбоя. Все дело в массированной атаке на серверы.

«В выходные, 11–12 февраля, была произведена массированная атака на серверы, использующие в качестве гипервизора VMware ESXi (гипервизор – программное обеспечение, которое устанавливается на физический сервер для создания нескольких виртуальных машин). По имеющейся информации на начало недели, полностью повреждены данные у не менее чем 3 200 серверов по всему миру. На данный момент мировое комьюнити не имеет решения этой проблемы, – рассказали представители белорусского аптечного сервиса.

По словам специалистов, атаке подверглись в том числе и серверы проекта tabletka.by. Гипервизор VMware ESXi использовался ими как на основном веб-сервере проекта, так и на резервном сервере-хранилище, куда производилось резервное копирование и где хранились файлы для оперативного восстановления системы.

– Все данные на серверах были повреждены. Утечек информации при этом не произошло. Сервер сбора и обработки данных не пострадал. На текущий момент мы развернули операционную систему на резервном сервере и занимаемся восстановлением базового поискового функционала проекта tabletka.by из имеющихся локальных копий и наработок. Приносим извинения за причиненные неудобства»

Альтернативный аптечный сервис 103.by по-прежнему в строю.