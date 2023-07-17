Почему можно трогать жаб и не бояться бородавок? Популярные мифы о здоровье

Подавляющее большинство людей получает представление о том, что вредит, а что приносит пользу здоровью еще в детстве. Многим знакомы такие утверждения, что если ходить без шапки, то можно получить менингит, а если сесть на холодное – воспаление придатков гарантировано. Однако подобные утверждения зачастую не более чем суеверия, считают специалисты.

Миф первый

Одним из наиболее стойких мифов является утверждение о том, что жаб трогать нельзя из-за риска развития бородавок, пишет «Лента.ру». Однако следует помнить, что жабы и лягушки не являются носителями вируса папилломы человека (ВПЧ), который и является причиной бородавок. Причиной появления мифа является внешний вид животных, кожа которых покрыта похожими на бородавки бугорками.

Как рассказала косметолог-эстетист Евдокия Зверкович, защититься от ВПЧ позволяет соблюдение гигиены, поскольку заражение происходит через предметы бытового пользования или прямой контакт с зараженной кожей.

Миф второй

В свою очередь врач общей практики Владимир Тега опроверг миф о том, что нахождение на сквозняке грозит простудой. По его словам, простуда развивается при попадании в организм бактерий или вирусов и никак не связано с силой и температурой воздушного потока, создаваемого сквозняком.

Коварство сквозняка заключается в том, что он способствует заражению вирусами, перенося их больного человека к здоровому.

«Тут два варианта. Или кто-нибудь чихнет и сквозняк будет способствовать заражению, или переохлаждение повысит живучесть бактерий и вирусов», – подытожил специалист.

Однако в теплом помещении со спертым воздухом простудиться проще, чем в холодном.

Миф третий

Переохлаждение напрямую не связано и с заболеваниями женской репродуктивной системы и бесплодием, заявила руководитель клиники репродуктивной и пренатальной медицины Юлия Вознесенская-Твердая. Она объясняет появление мифа о том, что сидеть на холодном нельзя, военным временем, которое пришлось пережить старшему поколению. Люди переходили вброд реки и спали на бетонных полах, что и приводило к воспалению репродуктивных органов. При этом причиной заболеваний становилось не столько переохлаждение, сколько сумма различных факторов, подчеркнула репродуктолог.

Миф четвертый

Висеть на турнике не так полезно для роста, как принято считать, рассказал врач-травматолог Константин Сергеев. По его словам, рост определяется генетически и турник позволит скорректировать его лишь на несколько сантиметров.

«Но в большей степени это будет временный эффект, аналогично тому, как после пробуждения утром наш рост также на один-два сантиметра отличается от вечернего», – пояснил специалист.

Миф пятый

Врачи не согласны и с утверждением о пользе шапки для профилактики менингита, поскольку головной убор спасет от переохлаждения, а воспаление оболочек головного и спинного мозга обычно вызывает инфекция.

Некоторые основания у данного мифа все же есть, отметил врач общей практики Владимир Тега, поскольку переохлаждение может привести к простуде, которая и ослабит иммунитет. На этом фоне может произойти развитие менингококковых бактерий в полноценное заболевание.

Действительно работающей профилактикой менингита является вакцинация, но даже она не может защитить организм от всех возбудителей болезни, заключил медик.