Почему Могилев не получил звание “Город-герой»?

Белорусский Могилев — первый город в истории Второй мировой, который почти месяц держал оборону и не сдавался захватчикам. Ни один другой город Европы не сумел оказать такого сопротивления. Историки не исключают, что если бы город не удерживал оборону, то немцы могли прорваться в Москву. Могилевский оборонительный опыт использовался потом еще много лет. И тем не менее, звания «Город-герой» Могилев не получил.

Вопрос о придании городу титула героя поднимался не единожды. Ветераны Могилевской области обращались с этой инициативой в Исполнительный комитет СНГ, к президентам России Борису Ельцину и Владимиру Путину — поскольку это звание присуждалось в СССР, то сегодня данный вопрос может решить только Российская Федерация .

Всю жизнь за присвоение Могилеву звание «Города-героя» боролся известный писатель, а в годы войны – военный журналист Константин Симонов, перенесший героев битвы на Буйничском поле в свою трилогию «Живые и мертвые».

В 2021 году тогдашний председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время выступления на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России предложил рассмотреть возможность присвоения Могилеву почетного звания «Город воинской славы Союзного государства».

По его словам, «героическая 23-дневная оборона Могилева стала прообразом обороны Сталинграда».

«Все исследователи тех героических дней обороны Могилева в едином порыве отмечают, что вклад города в ход военных сражений незаслуженно недооценен. Во времена Советского Союза городам с такой героической историей присваивалось почетное звание «Город-герой». Полагаю возможным в Союзном государстве утвердить свое почетное звание — «Город воинской славы Союзного государства». И, опираясь на исторические факты и оценки экспертов, а также в память о героическом подвиге наших народов, предлагаю рассмотреть возможность присвоения его Могилеву», — констатировал Леонид Заяц.

Тоже не получилось.

В последние годы тема затихла. То ли ушли в лучший мир ветераны, которым эта тема болела, то ли по каким-то иным причинам.

Минску звание героя тоже далось не просто

История звания «Город-герой» началась 1 мая 1945 года. В этот день вышел Приказ Верховного Главнокомандующего № 20. Он гласил: «Сегодня, 1 мая, произвести салют в столицах союзных республик: Москве, Киеве, Минске, Баку, Тбилиси, Ереване, Ашхабаде, Ташкенте, Сталинабаде, Алма-Ате, Фрунзе, Петрозаводске, Кишиневе, Вильнюсе, Риге, Таллине, а также в городах-героях: Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе — двадцатью артиллерийскими залпами». Так появились сразу четыре города-героя.

О том, чтобы столица БССР встала в один ряд с ними, вскоре задумались и минские партийные деятели. И в июле 1945-го в ЦК КП(б)Б было направлено предложение «возбудить ходатайство перед союзным правительством о присвоении столице Беларуси городу Минску звания «Город-герой» за выдающееся участие его в организации и развитии партизанского движения в БССР». Однако эти слова так и остались на бумаге. Руководство посчитало такое ходатайство преждевременным, так как все-таки город 1100 дней был в оккупации.

После смерти Сталина 20-ю годовщину Победы Советский Союз готовился отметить с размахом. По стране прокатилась волна награждений. Всех, кто принимал участие в войне, представили к медали «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Помимо этого, статус городов-героев стал официальным: Указами Президиума ВС СССР от 8 мая 1965 года было утверждено Положение о почетном звании «Город-герой». Кроме того, шесть населенных пунктов наградили «Золотой Звездой». В тот же день появилась и единственная крепость-герой – Брестская крепость.

Но Минску тогда досталось лишь признание вклада подпольщиков в дело Победы: Исай Казинец, Иван Кабушкин, Владимир Омельянюк, Евгений Клумов и Николай Кедышко были удостоены звания Героя Советского Союза. Посмертно.

Накануне 30-летия освобождения БССР в газете «Известия» вышел материал Николая Матуковского «1 100 дней». Сразу после него письма со всего Советского Союза полетели в Верховный Совет СССР с вопросом: почему Минск до сих пор не город-герой? Руководство понимало, что после присвоения этого звания в 1973 году Керчи и Новороссийску, где воевал генсек Леонид Брежнев, отказ столице БССР будет воспринят советским обществом весьма болезненно, могут пойти кривотолки. И 26 июня 1974 года Указом Президиума ВС СССР Минск получил почетное звание «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за выдающиеся заслуги, мужество и героизм, проявленные его жителями в борьбе с гитлеровскими оккупантами, развертывании партизанского движения и в ознаменование 30-летия освобождения БССР от немецко-фашистских захватчиков. Однако церемония вручения награды состоялась только спустя 4 года – 25 июня 1978-го.

Так что и Минску звание героя далось не просто.