Почему многие белорусы могут только завидовать жителям Островца?

В мае 2023 года номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси составила 1861,1 рубль, что на 65,2 рубля больше, чем в предыдущем месяце.

Самая высокая номинальная начисленная средняя зарплата была зафиксирована в Островецком районе (Гродненская область) – 2750,7 рубля. В Минске средняя зарплата составила 2500,4 рубля то есть на 250,3 рубля меньше.

В Беларуси есть еще несколько районов и городов, где номинальная начисленная средняя зарплата в мае текущего года оказалась выше 2000 рублей, пишет MyFin.by. Это:

Солигорский район (Минская область) – 2499,0 рубля;

Минский район (Минская область) – 2244,9 рубля;

Речицкий район (Гомельская область) – 2080,6 рубля;

Новополоцк (Витебская область) – 2026,1 рубля;

Жодино (Минская область) – 2018,1 рубля.

Высокие средние заработки в отдельных районах (городах) Беларуси формируются за счет того, что в них находятся крупнейшие республиканские предприятия и промышленно-энергетические объекты.

Так, в Островецком районе расположена Белорусская АЭС, в Солигорском районе – производственные мощности «Беларуськалия», в Жодино – БелАЗ, в Речице — «Белоруснефть», в Новополоцке — «Нафтан».

Областные центры до такого уровня зарплат не дотягивают. Так, в мае номинальная начисленная средняя зарплата в Гродно составила 1845,3 рубля, в Бресте – 1843,4 рубля, в Гомеле – 1754,5 рубля, в Могилеве – 1693,5 рубля, в Витебске – 1686,6 рубля. Таким образцом, средняя зарплата в Островце более чем на тысячу рублей больше, чем в Могилеве и Витебске.