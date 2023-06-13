Почему Лукашенко помиловал Протасевича и Сапегу?

Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов во время рабочей поездки в Минскую область, рассказал, почему принял решение о помиловании Романа Протасевича и Софьи Сапеги.

«Что касается Романа Протасевича, тут всем понятно и известно. Перед ним были поставлены условия. Понимая все, что происходило до того, после того, — ты делаешь это, мы делаем это. Этот парень сделал все, что пообещал. Это не потому, чтобы сохранить себе жизнь или не попасть в тюрьму. Нет. У человека была убежденность: он признался, что неправильно поступил. Мы проверили: на фронте он не был, никого не убивал», — сказал Александр Лукашенко.

Ситуация с Софьей Сапегой была иной. Она гражданка России, и еще до суда ее планировали выдать российским правоохранительным органам. Но процесс затянулся до невозможности, отметил Александр Лукашенко, которого цитирует БЕЛТА. При этом, по его словам, поддерживалась связь с ее родителями.

«Как некоторые говорят, влюбилась. И она влезла в это. Да, виновата. Но это не наша гражданка, у нас своих хватает. Забирали где-то полгода — не забрали. Волокита не с нашей стороны, — рассказал он. — А морально: влюбилась в парня, и после его помиловали и отпустили, а девчонка будет там сидеть?..»

Когда в Беларусь прибыл губернатор Приморского края Олег Кожемяко, было решено освободить Софью Сапегу, чтобы она смогла вернуться на родину.

Александр Лукашенко также ответил на упреки в его адрес по поводу помилования девушки: «Я вас слышу. Считаюсь с вашим мнением. Но, поверьте, вы не все знаете».

Кстати, вопросы в связи с помилованием Софьи Сапеги звучат с обеих стороны. Сторонники Лукашенко не понимают, как можно было ее простить? А противники сетуют на то, что помилование какое-то «блатное». У осужденных белорусов ведь нет заступников в лице российских губернаторов. Кто заступится за них?