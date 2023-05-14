Почему коронавирусом сейчас чаще болеют дети, а не взрослые?

Коронавирусы потеряли свою агрессивность, но они легче передаются, вызывая при этом менее тяжелые формы болезни. Об этом в эфире «Радио-Минск» рассказал заведующий отделением Городской детской инфекционной клинической больницы, кандидат медицинских наук, доцент Александр Кудин.

– Пару лет назад мир столкнулся с пандемией коронавируса. Поначалу в интернете писали, что детей ковид не трогает, для них это безопасно. Потом появились новые штаммы, которые «омолодили» ковид. Пошли публикации о страшных последствиях для здоровья несовершеннолетних. Так ли это?

– Когда ковид появился, взрослые болели не то что чаще, чем дети, но тяжелее. Дети легче переносили. Почему сейчас они болеют чаще взрослых? По нескольким причинам. На мой взгляд, из-за того, что их не вакцинируют. Говорю о малышах «с нуля», – объяснил Аександр Кудин. – Сейчас коронавирусы потеряли свою агрессивность, но они легче передаются и при этом вызывают менее тяжелые формы болезни. Дети сталкиваются с этим вирусом, у них отсутствует иммунитет (или он слабый), подкрепленный вакцинацией. Поэтому болеют. Кроме того, улучшилась диагностика. Сейчас каждый ребенок, который поступает в нашу больницу, обследуется на COVID-19.

Что касается последствий перенесенной болезни, то ковид тяжело протекает и у детей, и у взрослых на фоне других заболеваний. К ним относятся сахарный диабет, ожирение, хронические болезни сердца, легких, иммунная недостаточность. Например, тяжело протекает ковид у детей с онкологическими недугами. И относительно недавно появились данные: если женщина во время беременности заболела ковидом, плод страдает. Раньше считалось, что на будущего ребенка это не влияет.