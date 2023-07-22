Почему каждый найдет под Минском дом Александра Солодухи?

В стране только у трех персон есть резиденции — Александра Лукашенко, Деда Мороза в Беловежской пуще и Александра Солодухи в деревне Строчицы под Минском, с гордостью говорит певец.

На воротах его загородного дома висит соответствующая табличка — «Резиденция Александра Солодухи». Так что никто не ошибется с адресом.

В эфире ОНТ певец рассказал, что имеет также персональный пляж. А когда ходит с дочкой на пляж общественный, «автографы берут прямо в воде».

На десяти сотках — фруктовые деревья, виноградник, английский газон, смородина… Садом, уверяет Солодуха, занимается супруга.

Грядок нет — ближайшие грядки на местном базаре.