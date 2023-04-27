Почему эндокринолог не рекомендует исключать хлеб из рациона?

Хоть маленький кусочек, но пусть останется. Это принесет пользу организму. Исключение – люди с непереносимостью глютена.

Американские ученые опубликовали исследование о том, что именно неправильное питание в последние годы становится причиной диабета 2 типа.

Сравнивали данные за 1990 и 2018 годы: количество случаев диабета 2 типа, связанных именно с едой, выросло на 70,3% от общего числа заболевших (14 млн новых случаев)! Данные опубликованы в журнале Nature Medicine.

Ученые подсчитали, что во всем виновато избыточное потреблением рафинированной пшеницы, шлифованного риса (24,6%) и переработанного мяса (20,3%). А также недостаток цельнозерновых продуктов (дефицит в рационе некоторых народов был 26,1%).

«Полностью согласна с исследованием, которое в целом подтверждает наблюдения эндокринологов: рафинированные продукты в нашем рационе нужно сокращать, чтобы избежать ожирения и риска развития диабета, — говорит известный доктор-эндокринолог Павлова. — Правда, я бы добавила важную деталь: газированные сладкие напитки, особенно для подростков, куда большее зло, чем белый рис. Именно со сладкими напитками в последнее время ассоциируют эпидемию ожирения среди детей.

И не рекомендую исключать хлеб из нашего рациона. Это также подтверждают многие исследования — глютен из хлеба важен для нашего обмена веществ (исключение — люди с целиакией, непереносимостью глютена). Если не злоупотреблять и съедать не более двух кусочков хлеба в день (особенно цельнозернового!), например, на завтрак и обед, то это лишь на пользу организму.

Что касается красного мяса, тоже уточню: если бы баранина и говядина были так вредны, то среди кавказских народов вряд ли было столько долгожителей…

Да, красное мясо совсем не полезно в переработанном виде, то есть в сосисках, фастфуде и так далее. Но тушеное, вареное, приготовленное на пару — это очень хороший продукт. Там много незаменимых аминокислот, легкоусвояемого белка. Конечно, не стоит есть его три раза в день, но можно и нужно два-три раза в неделю».