Почему из Минска до Будапешта белорусские футболисты добирались 17 часов

Национальной команде по-прежнему запрещено проводить международные матчи на домашних стадионах.

Напомним, что сборная Беларуси по футболу 16 июня проведет очередной матч квалификации чемпионата Европы-2024 против сборной Израиля, а 19 июня сыграет с командой Косова.

Игры состоятся в столице Венгрии. По решению УЕФА домашние матчи сборная Беларуси должна проводить на нейтральной территории.

«После сумасшедшего дня в аэропортах и самолетах сборная Беларуси наконец-таки заселилась в отель в Будапеште и уже провела первую тренировку перед матчами квалификации к чемпионату Европы против команд из Израиля и Косова, — сообщила пресс-служба федерации. — В ночь на 11 июня команда выехала в аэропорт Минска в четыре утра. После этого ждала рейс в Стамбул, который задержали на два часа. Затем более пяти часов летела в Турцию, где нужно было еще немного прождать самолет в Будапешт. Более 17 часов в дороге…»

«Конечно, надо какое-то время, денек-два, восстановиться после перелета, — добавил полузащитник сборной Беларуси Владислав Климович. — Все-таки почти сутки добирались. Но хорошо, что прилетели за четыре-пять дней до игры. Есть время восстановиться».

Напомним, что после двух туров белорусы занимают последнее место в своей отборочной группе — с нулем очков и разницей мячей 1-7. Но главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев полон оптимизма.

«Минимум четыре очка, максимум – шесть планируем набрать в матчах с командами Израиля и Косова, — заявил наставник белорусской сборной. — Раз задача стоит, значит, нужно выигрывать. Тем более, ребята могут. Им чуть-чуть больше уверенности, ну и немножко фарта. Отворачивается от нас пока удача…»

Также Георгий Кондратьев пообещал, что футболисты будут «зубами вырывать мячи, запихивать в ворота».

Алесь СВЕТЛАНИЧ.