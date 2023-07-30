На берегу Цнянского водохранилища в Минске открыли новый парк. Это часть масштабного инвестиционного проекта «Северный берег», который реализуют инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов.

Инвестору проект обойдется в 4 миллиарда долларов. Начать реализацию решили не с высоток, а с открытия парка.

Мохамед Али Рашед Алаббар, инвестор проекта «Северный берег», сказала в интервью телеканалу СТВ: «Я занимаюсь этим бизнесом уже 30 лет. И моя мама сказала бы, что это неправильно, начать проект с того, что не направлено на людей. Поэтому сначала то, что нужно людям, а уже потом здания».

Главное украшение парка Lakeside – 17 скульптур, это работы белорусских мастеров. Но для занятий спортом здесь предусмотрены специальные площадки, беговые и велодорожки. Любителей спокойного отдыха порадуют обустроенные набережная и пляж. Есть здесь и пирс для рыбалки, и амфитеатр, и обширный фуд-корт.

«Северный берег» планируют полностью обустроить к 2040 году. Он развернется на 6 миллионах квадратных метров. Здесь построят жилые дома со всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, выставочный центр и социальные объекты. Пока территорию Цнянки преобразил только атмосферный парк, но рядом уже видны очертания многоэтажек.