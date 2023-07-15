Почему Игорь Лученок всюду возил с собой цимбалы?

Вчера в Летнем амфитеатре Витебска состоялся концерт, посвященный творчеству Игоря Лученка. О том, каким человеком был один из самых известных белорусских композиторов, Народный артист СССР Игорь Лученок, о его творчестве перед концертом вспоминали в Международном пресс-центре фестиваля «Славянский базар» его супруга Александра Лученок, его дети Андрей и Светлана, внук Александр. А также исполнители его песен.

Александра Лученок:

– В нашем доме всегда звучала музыка, он был открыт для гостей, встречали всех радушно, запах кофе витал по комнатам и не выветривался из квартиры. Я, приходя с работы, поднималась по лестнице и слышала – звучит рояль, открывала дверь и Игорь Лученок с такой непосредственностью, радостью показывал мне свое новое произведение. Это было прекрасно. Стараемся сохранить все наследие. Муж много ездил по всему Советскому Союзу, писатель Владимир Липский, который готовил о нем книгу «Басанож па зорках», чтобы лучше его узнать, исколесил с ним все уголки Беларуси, и получилась замечательная документальная книга. Я тоже ездила вместе с ним, 12 раз мы побывали с концертами на Северном флоте, выступали и на Тихоокеанском флоте, он очень дружил с моряками, военными.

Куда бы ни ехал Игорь Лученок, он всюду брал с собой цимбалы – это был кусочек дорогой сердцу Беларуси, первый инструмент, на котором он научился играть.

Андрей Лученок:

– Я благодарен, что в концерт памяти отца, посвященного его 85-летию, включено замечательное произведение «Соловьи Хатыни», которое 30 лет назад исполняли «Сябры» в Брестской крепости и произведение «Старое кино», которое исполнял Иосиф Кобзон. Есть всем известные мелодии, а есть те, которые слышишь редко, но они не менее ценные. В творческом архиве Игоря Лученка много неизданных произведений, которые ждут своего часа, остались песни, которые еще никто не исполнял, их хотелось бы показать миру, людям, надеюсь, в этом помогут артисты и режиссеры. И премьеры состояться.

Отец очень любил свою малую родину – Марьину горку, там находится дом его родителей, построенный еще до войны, он туда часто ездил с друзьями, благоустраивал его. Сейчас мы продолжаем это дело. В одной половине дома мы создали музей Игоря Лученка, там собраны его пластинки, ноты, сборники. Его хороший друг, бывший директор краеведческого музея, может в любой момент взять ключи и провести людей, показать, рассказать о судьбе и творчестве отца, наши двери открыты.

Анатолий Ярмоленко:

– Игорь Лученок писал гениальную музыку. Для меня Пахмутова и Лученок краеугольные камни, на которых стоит честная правильная песенная культура советской эпохи. Счастлив, что в этом году на фестивале исполнил новую песню Игоря Лученка, которую он показал мне в 2008 году, и после этого она нигде не звучала – «В белорусскую столицу приезжайте к нам друзья». Песни, написанные Игорем Лученком, не так просто исполнить артистам, которые появляются на небосклоне современной эстрады. Иногда говорю артисту: лучше не пой, не берись, видишь, какие здесь диапазон, мелодика, если бы так исполнить песню Лученка в советское время, в такой аранжировке, она бы никогда не стала популярной.

Игорь Лученок для меня – это человек, который четко отмечал перед исполнителем, над чем нужно работать, как прийти к результату, чтобы получилось талантливо, на века, мне не хватает этого наставника, которому в любой момент можно было обратиться с просьбой. Помню, как в творческом эксперименте он посоветовал мне в одном концерте объединить две «Алеси»: чередовать куплеты на стихи Кулешова «Бывай, абуджаная сэрцам, дарагая» и куплеты второй «Алеси», где птицы кричат в поднебесье. Зритель воспринял эту фишку на ура.

Игорь Лученок всем помогал, и не только в музыке, для него самого это было необходимо, как дышать, такой был человек. Он являлся депутатом Верховного совета, к нему приходило много писем от людей, помню, летим в самолете, а он сидит, пишет ответы: всегда собственноручно отвечал людям. При своем величии он был простым, даже в чем-то по-детски наивным, но на этом фундаменте строился его талант.

Елена Спиридович:

– Мне выпала честь вести творческие вечера, концерты Игоря Лученка, спасибо ему, что он доверял мне это делать. Человек, который жил в музыке, ею дышал, никогда не вел себя высокомерно, был очень прост в общении и невероятно интересен как собеседник. Впервые я увидела его на телевидении молоденькой девушкой, несмело пригласила на передачу. А он спросил: «Вы замужем?» «Нет». «Тогда я вас непременно выдам замуж за хорошего человека». И после стал меня опекать, по-отечески относиться, на концертах всегда меня представлял: «Эта замечательная ведущая и она скоро выйдет замуж за хорошего человека».