Почему горят автомобили и насколько быстро это происходит? Похож ли реальный пожар на кадр из фильма? Чем может помочь автомобильный огнетушитель? Об этом и не только рассказали в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Могилёвской области.

«Очередной автопожар» – заголовок для новостной ленты уже привычный. Горят автомашины часто и по разным причинам: на парковке и на ходу, старые и современные, по вине собственников и автосервисов. Когда обстоятельства ЧП неочевидны, и некую версию нужно подтвердить или опровергнуть, назначается судебная пожарно-техническая экспертиза. Инициировать её могут суд, органы следствия или дознания, а также сам владелец.

– Чтобы сделать вывод, нужен полный комплекс исследований, – говорит заместитель начальника управления специальных экспертиз Павел Киреев, – судебные эксперты изучают документы, затем выезжают на место пожара. Изымают объекты, которые помогают восстановить события. Например, по образцам электрооборудования определяют, работало ли оно в аварийном режиме. По другим фрагментам – применялись ли, допустим, горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и т.п.

Мы всегда стремимся дать конкретную причину, но бывает, что сделать это объективно невозможно. Вообще, исследование автомобиля – одно из наиболее сложных в пожарно-технической экспертизе. В первую очередь потому, что само по себе устройство технически сложное. На маленькой площади сконцентрировано большое количество как узлов и агрегатов, так и специфических горючих материалов, быстро распространяющих горение. Согласно же нашим методикам, изначально важно установить очаг пожара, с чем могут возникать трудности: за счёт скорости горения очаговые признаки нивелируются. Если авто сильно повреждено, скорее всего, дать единственно верный ответ не удастся. Тогда в заключении будет указано две версии или более.

Источники зажигания: типичные, потенциальные…

Основных источников зажигания несколько. Часто пожаром заканчивается ДТП: транспортное средство загорается при столкновении. Иногда причина кроется в узлах и агрегатах автомобиля: когда они нагреваются или при трении сопряжённых деталей. К возгоранию приводят и неисправность электрооборудования, поджог или неосторожное обращение с огнём.

– Техника, если соблюдать правила эксплуатации, безопасна. И ряд проблем не появляется внезапно: обычно есть предшествовавшие факторы. Возьмём те же сбои в электрике, где даже мелкая неполадка, вовремя и как положено не исправленная, грозит пожаром.

Например, замена предохранителя. В идеале надо понять, почему перегорел старый: износился, неправильно подобрали, срабатывает периодически или это единичный случай. Частая замена предохранителей говорит о некорректной работе электросети. И здесь важно найти причину, а не только устранить следствие. Некоторые же вместо этого ставят аппарат защиты с бо́льшим номиналом, тем самым увеличивая пропускную мощность – и при повышении тока предохранитель просто не отключится. Как это проявится в дальнейшем, неизвестно. Есть риск, что перегреются и выйдут из строя другие элементы цепи, вплоть до загорания.

Неудачной может оказаться и так называемая модернизация авто. Тем более, когда этим занимаются самостоятельно: устанавливают дополнительную подсветку салона, усилители звука, парктроники и т.п. Строго говоря, всё, что не предусмотрено производителем, – потенциально опасно. И оказывать подобные услуги должны квалифицированные специалисты.

Хотя и при обращении в автосервис владельцы сталкиваются с нарушениями. Пример некачественного ремонта – загоревшийся возле мастерской в Могилёве электромобиль Tesla. Судебные эксперты обнаружили в авто крепление отдельных деталей на саморезы, следы сварки конструктивных элементов, соединение электрических проводов между собой скруткой. Электрическую сеть в автомашине запитали от высоковольтной батареи, минуя пиропатрон защиты. Начался пожар в багажном отделении. Предшествовала же загоранию периодическая саморазрядка аккумулятора.

Если автомобиль загорелся на стоянке, в большинстве случаев это будет связано с аварийным режимом работы либо причина в неосторожном обращении с огнём, которое допустили владелец или пассажиры. Не исключён и вариант поджога, когда дело в занесённом источнике открытого огня.

Пожар произошёл в движении – добавляем неисправности топливной, электрической или выхлопной систем, трущиеся поверхности.

Автомашина сгорела во время или после ремонта – возможно, нарушены правила пожарной безопасности в технологических процессах при проведении сварочных работ…

Учитывая горючесть моторного топлива, в скоротечности автопожаров можно обвинить именно его. Но само по себе топливо не загорится, для этого должны быть условия.

Воспламениться оно может, если попадёт на нагретые до высоких температур детали двигателя. Или вследствие ДТП: если топливная система разгерметизируется, а источником зажигания станут искры от удара. Также есть вероятность вспышки паровоздушной смеси топлива, спровоцировать которую способны искры статического электричества или открытый огонь, в том числе пламя спички, непотушенная сигарета.

В Гродно через некоторое время после ремонта при запуске двигателя загорелся Chrysler 2007 года выпуска. Как установили судебные эксперты, техническая причина пожара – источник огня или высокой температуры, связанный с неисправностью топливной системы. В результате её разгерметизации топливо попало на близлежащие узлы и агрегаты моторного отсека, испарилось и привело к воспламенению образовавшейся горючей среды. Источником зажигания в этом случае могла стать электрическая искра при нормальной работе сети или обратном проскоке пламени.

Подобная ситуация произошла в областном центре с Volvo. На этот раз топливная система разгерметизировалась из-за плохо закреплённой форсунки топливного цилиндра. И когда та вышла из посадочного отверстия, топливо оказалось на узлах и агрегатах моторного отсека.

– Что касается сигарет, – добавляет Павел Киреев, – их относят к малокалорийным источникам зажигания. Ежесекундной вспышки от тлеющего табачного изделия, конечно, не происходит. Это будет прогнозируемый вялотекущий процесс. Чтобы от сигареты загорелась обшивка салона, опять же, нужны условия для аккумуляции тепла. Когда человек вышел из транспортного средства, а через пару минут оно загорелось, скорее всего, неосторожное обращение с огнём можно исключать. Для этой причины быстрое развитие пожара не характерно. Если же горение обнаружили через пару часов, можно рассматривать версию с непотушенной сигаретой.

Стать источником воспламенения может и тепловая энергия, выделившаяся при трении. В нашей практике был случай, когда автомобиль чрезмерно нагрузили, ввиду чего деформировалась система подвески. Заднее колесо начало тереться о нижние элементы кузова, от чего потом и возник пожар.

Проследить динамику

Вспыхивает как спичка или эффектно взрывается как в кино?.. На самом деле в жизни горящий автомобиль выглядит прозаичнее. Обычно всё происходит последовательно. На скорость развития пожара, в частности, влияет место его возникновения: салон это, моторный отсек или багажный. Но в то же время отсутствие как таковых преград для огня способствует его свободному распространению. Так, если горение начнётся в моторном отсеке, примерно через десять минут огонь перекинется в салон. Ещё две-три минуты – и пламя охватит его полностью.

Процесс развития пожара специалисты условно делят на три периода.

— Представим, что источник зажигания на заднем сидении. Первый этап – переход из сравнительно небольшого очага в общее горение в объёме салона. Уйти на это может от нескольких секунд до нескольких минут. Есть и другой вариант, но скорее исключительный. Если окна и двери в авто будут плотно закрыты, возникшее горение прекратится, то есть произойдёт самозатухание. И всё же более закономерно, когда устойчивое горение наблюдается даже в таких условиях.

Далее, разрушится остекление, что при открытых окнах и дверях займёт около шести минут. Если в салоне будут горючие жидкости, огонь распространится быстрее.

На втором этапе пламя уничтожит до восьмидесяти процентов горючего материала. Ориентировочно через полчаса загорятся моторный и багажный отсеки. Спустя ещё пятнадцать-двадцать минут будут тлеть сидения, шины, отделочные и конструктивные материалы. В общей сложности через час пройдёт и третий этап – затухание пожара. Когда температура резко снизится, кузов и металлические узлы автомобиля медленно охладятся.

Как тушить

Несмотря на то, что горят автомашины интенсивно, взрываются они всё же редко. Громкие хлопки – в основном заслуга шин, амортизаторов или пружин. И это уже на той стадии пожара, когда подойти к авто близко объективно невозможно, как и справиться с огнём самостоятельно. Выиграть время можно разве что на начальной стадии, когда площадь горения небольшая. И попытаться, если не ликвидировать, то по крайней мере сдержать пламя до приезда работников МЧС.

– Заглушите двигатель, освободите замок капота и отключите аккумуляторную батарею.

Типичная ошибка, когда при загорании в салоне открывают окна и двери. Наоборот, доступ кислорода, поддерживающего горение, лучше ограничить. И тем самым, не дать пожару развиться.

Часто проблема в том, что как такового горения снаружи нет. Вы видите перед собой закрытую панель, внутри которой что-то происходит, но сделать с этим ничего нельзя. В таком случае важно отключить аккумулятор, далее – по ситуации. Пока вы не обесточите, аварийный режим сохранится, и по принципу бикфордова шнура горение будет продолжаться.

Воспользуйтесь огнетушителем. В качестве автомобильных подходят углекислотные и порошковые. Последние сегодня лидируют. Применяйте огнетушитель грамотно. Затушить им уже хорошо разгоревшееся пламя вряд ли удастся – нужно постараться хотя бы замедлить его развитие.

При горении в подкапотном пространстве не открывайте капот полностью: приток воздуха усилит горение. Слегка приоткройте крышку и направьте огнетушащее вещество в образовавшуюся щель.

Когда горит моторный отсек, повреждена топливная система – мы имеем дело с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. А это значит, что они будут растекаться и – даже при периодическом тушении отдельных очагов – продолжать гореть. И если весь заряд огнетушителя расходуется за несколько секунд – вам останется только смотреть, как догорает автомобиль. Эффективнее подавать огнетушащее вещество дозированно, сдерживая процесс горения.