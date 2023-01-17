Почему глобальное потепление климата приводит к гибели пчел

Во всем мире ученые отмечают массовую гибель пчел. Причины этому называются самые разные — от использования фермерами пестицидов до негативного воздействия на насекомых вышек сотовой связи.

Согласно одной из наиболее распространенных версий, гибель пчел связана с глобальным потеплением климата, однако ученым долгое время было неизвестно как именно изменение климата влияет на этих насекомых. Теперь же, благодаря новому исследованию, возможно, удалось выяснить почему это происходит. По крайней мере полученные данные касаются шмелей, которые обитают на территории США. Напомним, что шмели относятся к семейству настоящих пчел. Они точно так же, как и обычные пчелы питаются нектаром и пыльцой, но крупнее по размеру и более мохнатые.

Почему гибнут пчелы

Шмели точно так же подвержены исчезновению, как и пчелы. В частности, на грани вымирания оказалась половина из 45 видов шмелей, которые обитают в Соединенных Штатах Америки. Причем наиболее уязвимые те виды шмелей, которые обладают более длинными хоботками, пишет hi-news.ru.

Длинные хоботки позволяют шмелям опылять цветы, которые не могут опылить другие виды пчел и шмелей. Соответственно, в случае их вымирания, это отразится на растительном мире. По словам экспертов, луга в таком случае станут менее красочными. Кроме того, на шмелей полагаются фермеры, так как они опыляют многие сельскохозяйственные культуры. Их исчезновение отразится на урожайности этих культур.

Биологи из Университета штата Айова задались вопросом — как именно глобальное потепление влияет на шмелей, и почему исчезают не все виды этих насекомых. Для этого исследователи собрали и изучили маток, принадлежащих черному и золотому шмелю, которые исчезают, а также обыкновенного восточного шмеля, который в настоящий момент не испытывает никаких проблем, несмотря на то, что обитает в таких же условиях.

Авторы работы ловили самок в тот момент, когда они выходили после зимы, чтобы строить гнезда. Их поместили в условиях, которые полностью идентичных тем, которые они испытывают на открытом воздухе. Ученые точно имитировали влажность, температуру почвы и воздуха.

Чтобы проверить реакцию маток на температуру, команда поместила их в стеклянные пробирки и отследила частоту их дыхания, а также потерю воды при температуре 18°C и 30°C. Это минимальная и максимальная температура, которая обычно воздействует на этих насекомых.

Как выяснилось, при температуре 18°C, то есть теплым весенним днем королевы всех видов шмелей делают около одного вдоха в час. Такое редкое дыхание является для них нормой. Но когда температура повысилась, обыкновенный восточный шмель стал делать один вдоха в 10 минут, а черный и золотой шмели дышали в десять раз чаще, то делали вдох каждую минуту.

Спустя три дня при воздействии высокой температуры погибло 25% восточных шмелей. Черный и Золотой шмели перенесли воздействие высокой температуры еще хуже — из-за высокой температуры погибло 50% маток. Поэтому ученые предполагают, что именно усиленное дыхание приводит к тому, что некоторые виды пчел погибают в результате роста средней температуры на планете.

Как глобальное потепление климата воздействует на шмелей

Мы неоднократно рассказывали о том, что глобальное потепление делает климат более экстремальным. То есть зимой температуры могут опускаться до более низких значений, чем раньше, а летом бьет рекорды жара. По какой-то причине некоторые виды шмелей при высоких температурах начинают совершать быстрые и неглубокие вдохи. По сути, происходит гипервентиляция.

Почему это явление убивает насекомых? По мнению исследователей, они сжигают больше энергии, в результате чего их шансы выжить снижаются. Соответственно у шмелей, которые дышат при высоких температурах реже, выживаемость более высокая. Но, вполне возможно, что частое дыхание является лишь следствием, а не причиной гибели. То есть некоторые виды шмелей, возможно, хуже себя чувствуют при высоких температурах, и поэтому начинают чаще дышать.

Кроме того, неясно, касаются ли результаты данного исследования всех остальных пчел, которые живут в разных регионах. Команда в настоящее время занимается поиском ответов на эти вопросы. В частности, ученые уже изучили семь других видов шмелей. Как выяснилось, склонные к вымиранию насекомые при высоких температурах тоже дышат чаще остальных.

Сами авторы говорят, что их исследование может быть “лакмусовой бумажкой”. То есть оно показывает, какие виды пчел нуждаются в пристальном внимании, чтобы не допустить их вымирания.

Напоследок напомним, что шмели обладают высоким интеллектом в сравнении с другими насекомыми. Недавнее исследование показало, что они даже любят развлекаться с игрушками подобно животным.