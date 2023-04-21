Встреча состоится 19 июня.

В этот день сборная Беларуси по футболу проведет домашний матч квалификации чемпионата Европы-2024 с командой Косова в Греции.

Напомним, что белорусам запретили проводить матчи под эгидой УЕФА в Беларуси. После этого белорусская команда номинально домашним стадионом выбрала арену в сербском Нови-Саде, и последние отборочные матчи проводила именно там.

Но сейчас ситуация изменилась. Дело в том, но сборная Косова отказалась играть в Сербии по политическим мотивам. Поэтому, как сообщают косовские СМИ, матч состоится в Греции. Правда, пока не известно, в каком городе.

Напомним, что в нынешнем отборочном цикле сборная Беларуси стартовала с двух поражений: от сборной Швейцарии (0:5), а также от команды Румынии (1:2).

А вот сборная Косова начала турнир с двух ничьих — в гостях с командой Израиля (1:1) и дома с Андоррой (1:1).

Добавим, что перед игрой с Косово подопечные Георгия Кондратьева встретятся 16 июня в «домашнем» матче со сборной Израиля. Встреча, скорее всего, состоится в сербском Нови-Саде.

Кстати, в обновленном рейтинге ФИФА сборная Беларуси опустилась уже на 98-е место и сейчас находится между командами Армении и Ливана. У израильтян 78-я строчка, у косовцев — 107-я.