Почему директор брестской «чулочки» не носит черные носки?

Что мы знали о директоре Брестского чулочного комбината Сергее Жевнеровиче? Современный руководитель, большой выдумщик по части упаковки – БЧК первым в Беларуси запаковал носки в консервные банки, тубы с визуальной отсылкой к элитным спиртным напиткам, – человек, который продукцию полувекового завода сделал модным брендом…

«Вечерний Брест» узнал о директора намного больше.

… Мы встретились с Сергеем Александровичем в канун профессионального праздника, и он открылся совсем с другой стороны. Шеф БЧК по первым звукам узнает хит 60-х «California Dreamin» группы «Mamas & Papas», пишет стихи – друзьям и близким, а по носкам легко читает «культурный код» человека. Сам не носит черные, говорит: «Это один и тот же носок, скучно». Всегда за то, чтобы в коллективе билась свежая мысль – даже если идеи коллег напрямую не связаны с бизнесом. Это творческое брожение – очень ценная составляющая работы Брестского чулочного комбината. Собственно, чтобы постичь ход мыслей директора, его необходимо внимательно слушать…

О магазинах онлайн и офлайн

– В пятницу, 9 июня, в бизнес-центре «IQ» мы открываем новый магазин «Брестские» под номером «100». Сначала думали, что он будет сотым по счету, и это станет такой красивой идеей, но успели за это время открыть пару магазинов в других регионах – маховик раскручен, есть объекты разной степени готовности, и к концу года мы планируем иметь больше 100 действующих торговых объектов. Мы вторые в Беларуси по числу магазинов собственной фирменной розницы среди отечественных производителей, а среди предприятий концерна Беллегпром – первые.

В последние годы в нашей части мира происходит бурный рост интернет-торговли. И мы с коллегами несколько лет назад обсуждали, насколько перспективно направление розничных торговых объектов. Не получится ли в один непрекрасный для нас момент, что большинство будет приобретать носки на интернет-площадках? Последние два года по этому поводу я спокоен – мое спокойствие подтверждает статистика.

В Америке в 2022-м доля интернет-торговли упала, а «офлайных» магазинов стало больше. Крупнейшие онлайн-площадки открывают офлайн-магазины – тот же Amazon. Слежу за новостями и убеждаюсь: интернет-торговля хороша для покупки стандартизированных вещей. А одежда – это эмоции; я покупаю одежду только в офлайн-магазинах – после того, как пощупал-померил. Нацеливаясь на рост розничной сети, мы думаем о том, как будут выглядеть наши магазины сейчас, какими они будут завтра… Это не одна и та же картинка.

О носках лучших в мире

– Ни на йоту не кривлю душой, когда говорю, что мы производим лучшие в мире носки… «звездочка» и «сноска» – «лучшие в мире» для меня. Составляющих этого понятия три. Первое: мы используем лучшие в мире станки для вязания носков. Это итальянский производитель, компания Lonati. В допандемийный период Lonati имела полутора-двухлетнюю очередь на покупку оборудования. И, как многие производители автомобилей равняются на «Мерседес» как эталон качества (хотя это немножко не так), многие производители вязальных станков равняются на Lonati – пытаются копировать технологии, покупают зарегистрированные патенты. Под маркой Lonati работает все наше вязальное оборудование.

Второе, мы используем лучшее сырье, которое доступно в этой части мира. Из-за логистических трудностей мы не можем купить на адекватные средства, допустим, американский хлопок. Поэтому мы покупаем это сырье в Средней Азии, в компании, которая в этом регионе считается производителем лучшей пряжи. Во время посещения выставки в одном восточном регионе я разговаривал со многими производителями – мы всегда пытаемся искать альтернативы даже в узком сегменте. Когда узбекские коллеги слышали от меня имя компании, с которой мы работаем, говорили: «Это наши корифеи, их качество – эталонное».

Третья составляющая «лучших в мире носков» – люди. Фабрике 55 лет. Понятно, среди действующих сотрудников нет тех, кто начинал. Кроме двух работников, которые на производстве не заняты в силу возраста. Но люди сегодня приходят на фабрику, где трудовые традиции существуют десятки лет. Если в процессе создания носков в этом месте занимаются пять десятилетий, то каждый прибывший впитывает все то, что было накоплено предыдущими поколениями. Молодые люди, приходя на производство, сразу попадают в среду, которая при совершенствовании процессов многие годы отсекала все лишнее, ошибочное.

О способах самовыражения

– Мы любим говорить, что одеваемся, делаем прически для себя. Это неправда. Кроме того, как это ни постыдно, никогда не бываем искренни. Мы играем разные роли. С детьми – роль отца, с родителями – ребенка. Мы всегда – не настоящие. В животном мире все происходит точно так же. Одежда для человека – самый простой и понятный способ выделиться, это часть игры, где главная цель – быть замеченным. Женщины хотят, чтобы на них обращали внимание мужчины, мужчины – чтобы на них смотрели женщины.

Мы не знаем, как выглядели египтяне на самом деле, потому что их подлинные черты лица до сих пор не удается установить даже с помощью цифровых технологий. Но как они одевались, мы знаем – изображение одежды сохранилось и хорошо просматривается на древних рисунках.

Носки – малозаметный элемент одежды, но он часто как яркий аксессуар дополняет образ или является акцентом всей «картины». Я люблю истории про носки и их значение. Как-то встречался с директором одной непроизводственной компании. Переговоры шли в кабинете. Мужчина был хорошо одет – галстук, белая рубашка (манжеты из-под рукава пиджака).

Я предложил ему сесть за стол, и когда нога в колене согнулась, стало заметно, что его носок настолько короток, что некрасиво оголилась часть ноги. Я больше ничего об этом человеке не помню, кроме того, что у него были носки странного размера – все мое отношение к нему в дальнейшем формировалось через этот маленький акцент.

Мы все знаем премьера-министра Канады Джастина Трюдо, известного всему миру своей приверженностью ярким носкам. Мало кому известна его политическая программа и достижения в качестве премьер-министра, но все знают, что Трюдо любит носки броских расцветок. Сегодня мы видим за рубежом: мужчины стараются не носить темные однотонные носки, а надевают яркие, насыщенных тонов. Длину брюк подбирают такую, чтобы носки были видны. Для мужчины как раз таки сложно выделиться другими элементами одежды.

О статусе

– Не думаю, что это неприятное кому-то наблюдение, но женщины в странах с невысоким средним уровнем дохода любят колготы хорошего качества. Благодаря этому элементу, который в цене надетого составляет незначительную долю, в глазах окружающих женщина может подняться на уровень выше. Мало кому в Беларуси доступна покупка лабутенов, но колготы за 15-25 рублей могут купить многие. Такая деталь подчеркнет фигуру, женственность, «расскажет» миру: «Я слежу за своим гардеробом, хочу выглядеть стильно и дорого».

Об экологических процессах в производстве

– Когда я был ребенком, мама привезла мне кроссовки из поездки в Венгрию. Я сразу их обул, хотя они мне были на размер больше. Потом немного поносил по размеру, перерос и еще носил, когда они стали на размер меньше. Это было время, в котором не существовало альтернативы. Сегодня мы делаем бесконечный выбор: носить дорогое или дешевое, выглядеть броско или скромно.

Тенденции на утилитаризм очень влияют на производство. Но разберемся: говорят, будто основатель Фейсбук Марк Цукерберг одевается очень просто – все в одной и той же серой майке. На самом деле, как утверждают специалисты, он ежедневно меняет эту майку и куплена она в брендовом магазине, где продаются очень дорогие высококачественные вещи. Но Цукерберг может себе позволить неброскую одежду, он и так слишком заметен. А мы, чтобы заявить о себе, должны тщательно выбирать.

Недавно я вернулся с международной выставки пряжи и полотна. Больше половины стендов, а их было несколько тысяч, посвящались материалам, произведенным из регенерирующих продуктов – синтетических и натуральных. Некоторые стенды сопровождали видео, где демонстрировались пластиковые бутылки, которые выловили из океана. И после ряд процессов превращал их в восстановленное синтетическое волокно.

Одежда из регенерированного хлопка будет выглядеть несколько иначе, чем из привычного нам материала – чуть проще на вид, цвета не такие яркие, с вкраплением синтетических нитей. Но когда люди носят такую одежду, они отвечают для себя на вопрос: на чем я хотел сэкономить? Хотел сэкономить не деньги, а 1000 литров воды, которые были бы потрачены при производстве обычным способом изделия из хлопка. Меня поразило: основная конкуренция участников форума состояла не в цене и качестве, а в степени вовлеченности в экологический процесс при производстве пряжи и полотна.

О предметах собственного гардероба

– Я ношу носки только нашего предприятия. Черные не ношу, хотя это самая большая ниша в ассортименте мужских носков. У меня есть носки с черной основой, но обязательно – с каким-то рисунком. Сегодня купил носки из нашей последней коллекции – на черной основе вырезаны белые зайчики «Плейбоя». Так как я являюсь членом художественно-технического совета, имея один голос среди десятка коллег, пользуюсь возможностью влиять на ассортиментную политику компании. Участвуя в выборе носков, всегда проецирую на себя – куплю, чтобы носить? Или куплю, чтобы подарить сыну, старшему, младшему, другу?

На заседании худсовета голосую и за спокойные рисунки, пастельные тона, но сам пытаюсь носить носки с «изюминкой». Пусть даже эта «изюминка» будет не очевидна, не видна. Вы, проходя мимо, видите только нижнюю часть носка. А самое интересное может находиться вверху. Об этом знаю только я, и это меня тешит. А вдруг мне срочно понадобится ехать на переговоры, где я сяду таким удобным способом, что мой носок будет заметен – кто-то увидит золотой стежок или какую-то буквочку, которая покажется ему интересной.

О творческом брожении

— Самонадеянно о себе думаю, что я – творческий человек. Количество стихотворных строк, написанных мною, исчисляется сотнями, а может, и тысячами. Это все для близких, друзей. Моя научная деятельность в прошлом – тоже творческая. Мне нравится процесс: в голове рождаются мысли, и их красиво укладываешь на бумаге. Это доставляет удовольствие. Мне всегда было интересно петь, танцевать, участвовать в ивентах, связанных с хорошим настроением. Так вот черные носки в этом смысле – вещь выгодная, но не очень интересная с точки зрения творчества.

Стараюсь в силу своих возможностей подталкивать коллег на то, чтобы они искали и приносили хорошие идеи, которые помогают нашей компании как продавать, так и повышать свою узнаваемость. Мы много работаем над узнаваемостью бренда, часто обсуждаем творческие идеи, которые непосредственно с бизнесом не связаны. Они ни при каком раскладе не принесут деньги, но они помогут нам стать узнаваемыми, будут на слуху, покажут потребителю, что брестские носки – не просто качественный товар, это вещи, которые помогут выразить свои эмоции. Мы стараемся поддерживать творческое брожение в коллективе любыми способами.

О потребителе

– В среднем, мужчины потребляют 12 пар носков в год. Женщины – меньше, дети – в зависимости от возраста. Примерный объем рынка мы считаем так: количество людей, умноженное на 7. Это среднее потребление, независимо от возраста и пола. Если в Беларуси 9,5 миллиона жителей, в год белорусы примерно потребляют 65 миллионов пар носков. Доля Брестского чулочного комбината в общем объеме значительна: мы выпускаем больше 20 миллионов пар носков, половину из которых продаем на внешних рынках. Пятую часть всего того, что реализуем в Беларуси, – через собственную фирменную розницу.

Если назвать страны, в которые мы осуществляем поставки, открою «секрет Полишинеля»: как и для большинства других белорусских экспортеров, главным для нас является рынок Российской Федерации. Долгие годы вторым по емкости рынком была Украина. Ее уход стал большим ударом для нас. Значительная часть производства была настроена не только в объеме, но и в технологиях, и рисунках на украинский рынок. Нам пришлось даже перепаковывать часть продукции, которая была уже запакована в специальной этикетке на Украину. Мы торгуем с большинством стран СНГ, и у нас сохранились нерегулярные поставки в Германию, Польшу, Литву. В последние годы запросов оттуда меньше, но все-таки мы их получаем. Мы интересны миру, и нас это радует.