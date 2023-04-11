Почему дешевеет бензин?

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой рассказал о том, как и когда будут реализовываться некоторые договоренности двух стран в нефтяной сфере, а также пояснил, с чем связано начавшееся в нашей стране в марте снижение цен на автомобильное топливо.

По словам дипломата, наша страна с апреля будет получать средства от компенсации обратного акциза в нефтепереработке. Это стало возможным благодаря реализации союзной налоговой программы в рамках двусторонних договоренностей – их Беларусь и Россия достигли еще в 2022 году.

Крутой не сообщил, о какой конкретно сумме идет речь, однако ранее глава Минфина Юрий Селиверстов заявлял, что поступления от обратного акциза – по сути налогового вычета – должны составить в 2023 году 1,7 миллиарда белорусских рублей.

Помимо этого, посол Беларуси в России прокомментировал снижение стоимости топлива, которое наблюдается в нашей стране в последний месяц. Крутой обратил внимание на то, что вопросы ценообразования находятся в ведении нефтяных компаний, однако власти вмешиваются в случае их неспособности прийти к соглашению.

«Если у них не получается, мы просим, чтобы это была некая смешанная совместная комиссия, которая могла бы принимать с учетом всех аспектов финальные решения, потому что нам, для Беларуси, важно держать ценовой паритет с Россией на уже готовые нефтепродукты в коридоре 10–15%», – заявил Крутой.

Дипломат отметил, что удешевление бензина в Беларуси в последнее время является следствием такой «политики ценовой балансировки между рынками двух стран», причем, по его словам, она «ведется в еженедельном режиме».

Кстати, с сегодняшнего дня цены на топливо снова снизились на 1 копейку.

АИ-92-К5-Евро — Br2,30;

АИ-95-К5-Евро — Br2,40;

АИ-98-К5-Евро — Br2,62;

ДТ — Br2,40.

Алена НОВИКОВА.