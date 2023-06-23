Почему чиновники обиделись на телеканал СТВ и партию «Белая Русь»

Об этом рассказал политолог, член высшего политического совета Белорусской партии “Белая Русь” Александр Шпаковский.

«Вчера Григорий Азаренок и председатель партии «Белая Русь» Олег Романов, реагируя на сигналы граждан, проехались по деревням Дзержинского района Минской области и выявили дикую ситуацию в системе райпотребкооперации: продукты не привозят месяцами, ассортимент убогий, продавцам платят мизер, никто ни за что не отвечает, — рассказал Шпаковский в своем телеграмм-канале. — При этом удивительно (вернее, вообще не удивительно), что по всей стране ритейл растет и только государственная торговля умирает.

А потом «чудо — экономисты» обосновывают, что «частная форма собственности более результативна» и на месте магазинов «Белкопсоюза» возникают «Еврооопт», «Доброном», «Светофор» и пр.

Но до этого чудесного момента перехода от «неэффективной»государственной формы собственности к «эффективной» частной сельские жители должны «потерпеть», они ведь интернет — петиции писать не научились и до Минска не достучатся.

А если и напишет какая-нибудь бабушка письмо, так чиновники дадут ей бюрократическую отписку, из которой понятно, что ничего не понятно.

По моим данным, сразу же после вояжа Азаренка/Романова в некоторых кабинетах началось брожение. Как же так? СТВ ведь «наш» телеканал, «Белая Русь» — «наша партия», которая должна «нас защищать».

Нет, господа. СТВ — телеканал государственный, а «Белая Русь» — партия сторонников Лукашенко, то есть, народная.

У нас сложилась порочная практика, когда чиновников и отдельные ведомства нельзя критиковать.

Мол, критикуешь чиновника, а попадаешь в государство и даже в президента, так как они себя надёжно прикрыли президентским портретом.

Эта сервильность привела к политической дисфункции как государственной прессы, так и прогосударственного гражданского общества и в конечном итоге стала одной из причин кризиса 2020 года.

Так больше не будет. Бесчинствовать, гадить на головы людям, решать свои делишки с коммерсантами, прикрываясь государством и президентом, не получится.

Мухи отдельно, котлеты отдельно. Патриотический общественный контроль необходим, чтобы на теме социальной справедливости не спекулировали разные шариковы а-ля Тихановский.

И уверен, что Александр Лукашенко поддержит именно такой подход своих сторонников».

Похоже, сегодня любая критика действующей власти воспринимается в некоторых высоких кабинетах весьма болезненно.