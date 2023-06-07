Почему черешню нельзя есть после еды?

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о пользе черешни для здоровья.

По словам эксперта, в черешне высокая концентрация необходимых человеку микроэлементов: ягода содержит витамины B1, B2, С, E, PP, железо, йод, хром, калий, фосфор, аскорбиновую кислоту. Хром участвует в регулировании уровня глюкозы в крови и усиливает действие инсулина, а витамины группы В ускоряют обмен веществ.

В 100 г черешни содержится около 50–80 ккал. Ягода оказывает тонизирующее действие на организм, а ее освежающий и яркий вкус улучшает настроение.

«Кроме того, в ней много пектинов, которые помогают снизить уровень холестерина и улучшить перистальтику кишечника. А легкий мочегонный эффект черешни оказывает хорошее влияние при гипертонии и отеках», — рассказала врач.

В черешне также содержатся антоцианы, которые представляют собой растительный пигмент. Они защищают ягоду от ультрафиолета, а также оказывают противовоспалительное и антиоксидантное влияние на организм.

«Не стоит забывать, что в черешне содержится не только много витаминов, но и достаточно большое количество сахара — 11–12 г на 100 г ягоды. Поэтому ее не рекомендуется употреблять в большом количестве людям с сахарным диабетом. Черешня может вызвать аллергию, поэтому, когда ребенок пробует ее в первый раз, следует дать ему небольшое количество ягод», — предупредила Екатерина Кашух.

Особый вред фруктоза, содержащаяся в черешне, представляет для людей с сахарным диабетом. А здоровым людям чрезмерное употребление ягоды грозит вздутием живота, нарушением стула и даже расстройством пищеварения.

«Особенно опасно это при употреблении черешни сразу после еды. Это приводит к болям в желудке, тяжести в животе, излишнему газообразованию. Переедание вишней грозит повышением кислотности желудка, гастритом и другими нарушениями работы желудка и кишечника», — предупреждает врач-диетолог Алексей Кабанов.

В день, по словам врача, не стоит есть более 500 г черешни, при этом нельзя есть ее сразу после еды — нужно подождать полчаса-час и съесть в качестве отдельного перекуса. Вишню нельзя есть более 100–200 г в день, а также следует полоскать рот после употребления ягоды — это поможет сохранить эмаль зубов.

«Старайтесь не употреблять в пищу подпорченные или сильно спелые плоды, ягода должна быть крепкая, не мягкая. При нажатии не должен идти сок», — заключил эксперт.