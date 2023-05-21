Почему целители не могут вылечить всё и направляют к врачам?

Когда у человека наступают проблемы со здоровьем, то он идет к врачам. Если же ситуация полна отчаяния, то — к целителям.

Оба целителя, приехавших в студию программы «Прямой эфир» телеканала «Россия 1», в один голос заявили, что они могут лечить людей, но их задача — лишь определить проблему, а решать ее должен профессиональный врач.

Например, Михаил Ефимчик из деревни Отрадное Любанского района уверяет, что имеет дар «сканировать» человека. Для этого ему надо взять пациента за руку и посмотреть на него. Иногда достаточно прикоснуться к голове, чтобы понять, в чем проблема.

В своем доме он обустроил иконостас и вот уже 40 лет помогает всем, кто к нему обращается. Как понял, что у него дар?

«Это по воле божьей было очень и очень давно. Ночью ко мне пришел мужчина, а потом я понял, что это был старец. На нем была тканая рубашка, красивый пояс, борода. Он мне сказал: «Я к тебе пришел не просто так. Я хочу тебе передать дар, чтобы ты владел им и помогал людям. Не бери с людей деньги», – пояснил знахарь.

Михаил молится каждый день. Сейчас в доме целителя множество икон – есть и такие, которым около 300 лет.

Как признался мужчина, он 35 лет не был в Москве и мечтал попасть на могилу Владимира Жириновского, потому что считает его великим человеком. И, приехав в Москву, первым делом отправился туда.

Другой участник программы — Виталий Головин из Марий-Эл. До трех лет мужчина вообще ничего не видел, а затем неожиданно стал различать свечение вокруг человека. И чем оно ярче, тем сильнее болеет пациент.

Лечит Головин травами, которые собирает в секретном месте. Но для начала ему тоже надо просканировать человека, пообщаться с ним и понять, где у него болит и что его беспокоит.

Иду в свое место, где обращаюсь к дереву и прошу его помочь. «Я помогаю себе, помогаю людям и надеюсь, что природа со мной», — так приговариваю. Чаще всего люди приходят уже с букетом проблем: внутренних органов, пищеварительной системы. Приходят и с паническими атаками.

В студии присутствовал и врач Игорь Шарипов из института имени Склифосовского, который рассказал, что медики зачастую страдают от таких целителей. Он призвал не верить магам и колдунам, а лучше обращаться к профессионалам для выявления настоящей проблемы.