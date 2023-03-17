Почему болельщики «Динамо» ходят на «Минск-Арену» все меньше?

Хоккейное минское «Динамо» не попало в топ-10 самых посещаемых команд Европы в сезоне-2022/23.

По данным metaratings.ru, минчане вошли в топ-20, но точное место будет известно позже.

Белорусский клуб впервые за 11 сезонов выпал из десятки. С момента переезда «Динамо» на «Минск-Арену», «зубры» неизменно входили в топ-10 по посещаемости:

сезон-2011/12 – 14139, 2-е место в Европе и Азии;

сезон-2012/13 – 14299, 2-е место;

сезон-2013/14 – 10427, 6-е место;

сезон-2014/15 – 14120, 2-е место;

сезон-2015/16 – 11445, 6-е место;

сезон-2016/17 – 13230, 2-е место;

сезон-2017/18 – 11738, 3-е место;

сезон-2018/19 – 9495, 8-е место;

сезон-2019/20 – 10666, 6-е место;

сезон-2021/22 – 6304, 8-е место.

Отметим, что посещаемость нынешнего сезона минского «Динамо» составила 8.491 зритель — 3 место по этому показателю в КХЛ. Выше только «Авангард» (11.527 зрителей), который стал третьим в Европе в нынешнем сезоне и питерский СКА (10.969 зрителей) – 6-е место в Европе.

Лучший по посещаемости в 20-й раз в XXI веке – швейцарский «Берн», который собирает 14.750 зрителей. Второй – немецкий «Кельнер Хайе» (13.901 зритель), при этом команда из Кельна сыграла один матч на местном футбольном стадионе, собрав свыше 40 тысяч зрителей.

Напомним, что в этом сезоне минское “Динамо” с трудом попало в плей-офф, где уже в первом раунде проиграло СКА из Санкт-Петербурга. Как видим, болельщики по-своему оценили такую игру команды.

Алесь СВЕТЛАНИЧ.