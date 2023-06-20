Почему беременным нельзя за руль?

Известно, что многие женщины ездят за рулем почти до самых родов и не видят в этом ничего ненормального. Беременность – не болезнь, поэтому многие искренне не понимают, почему нельзя водить машину.

Ясность в этот вопрос вносит ГАИ УВД Гродненского облисполкома: «В соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь при беременности 12 недель и более запрещается управлять механическими транспортными средствами категорий C, D, CE, DE, F, I.

Беременные женщины на сроке до 20 недель обязаны пристегиваться, а после этого срока они могут не пристегиваться ремнем безопасности, как в качестве водителя, так и пассажира. Но при себе необходимо иметь медицинскую справку, подтверждающую срок беременности.

В настоящее время существуют адаптеры ремня безопасности для беременных, которые опускают поясную лямку ремня в область таза. Однако однозначного положительного или отрицательного мнения об их эффективности и безвредности нет.

ГАИ рекомендует будущим мамам отказаться от быстрой езды и экстремальных, рисковых ситуаций, выбрав размеренную езду. Беременные женщины намного быстрее устают, что приводит к снижению внимания и уменьшению скорости реакции.

В машине всегда должны находиться: укомплектованная аптечка, питьевая вода, тёплая одежда, одеяло.

Не стоит садиться за руль или продолжать поездку даже при небольших признаках недомогания — тошнота, головокружение и т. д. Есть большой риск создать аварийную ситуацию на дороге, не стоит рисковать здоровьем и жизнью будущего ребёнка».