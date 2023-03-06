Почему белорусские хоккеисты должны ловить шайбу зубами?

Спортивные чиновники хотят, чтобы победы завоевывались именно таким способом.

Как известно, сейчас хоккеисты минского “Динамо” играют в первом раунде плей-офф с питерским СКА. Первую игру в Санкт-Петербурге “Зубры” неожиданно выиграли (6:4), после чего многие сразу стали ликовать так, как будто команда вышла в следующий этап.

«Меня удивила сплоченность «Динамо», — высказался после матча генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси Андрей Башко. — До этого сплоченность тоже была, но не в той мере. Ребята все поняли, наверное, тренерскому штабу удалось донести до них, что это совершенно другое соревнование. В принципе, они уже жили в этом режиме, наверное, последние десять игр. Им немножко полегче в этом плане. Поэтому они буквально зубами ловили эту шайбу!

У меня немножко складывалось впечатление, что они в этот плей-офф зубами и вошли».

Надо отметить, что после победного матча в Санкт-Петербурге сказка для «Зубров» закончилась — команда два раза сыграла со СКА абсолютно беззубо, проиграв два матча подряд.

Кстати, это не первый раз, когда спортивные функционеры вспоминают про зубы хоккеистов. На чемпионате мира 2011 года в Словакии сборная Беларуси по хоккею заняла 15-е место, после чего министр спорта и туризма Олег Качан в грубой форме охарактеризовал игру белорусской национальной команды:

«Они же — профессионалы и должны уметь играть в хоккей. Им по 27-29, а некоторым — и по 30 лет. Чему их учить? Шайбу забивать? Боритесь! Мезин (Андрей Мезин — вратарь сборной Беларуси — Авт.) должен беззубым ходить: шайбу ловить зубами — не пропускать. Защитники должны с переломанными руками и ногами на лед выходить, не давать забить шайбу в свои ворота. Что за психологическая обстановка в команде? Вы же видели, как играла сборная — с меня смеялись все. Хотя бы драку нормальную сделали, профессиональную — за свою страну. Боксера наймите!»

Сейчас «Динамо» уступает в серии до четырех побед со счетом. Следующая игра состоится на «Минск-Арене» 7 марта.

Посмотрим, что у них получится на этот раз. Не исключено, что снова получат по зубам.