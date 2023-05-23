Почему белорусов наказывают за чужие посты в Telegram?

Ситуацию разъяснило УВД Гомельского облисполкома.

Как известно, в Беларуси установлена административная ответственность (по части 1 статьи 19.11 КоАП) за распространение, изготовление, хранение, перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей ее. Такие действия влекут наложение штрафа на физлица в размере до 20 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от 20 до 50 базовых величин, на юрлицо – от 50 до 200 базовых величин. Предусмотрена также конфискация предмета административного правонарушения (чаще всего – телефона).

За распространение такой информационной продукции, а равно изготовление, издание, хранение либо перевозку с целью распространения, предусмотрено наказание по части 2 статьи 19.11 КоАП Республики Беларусь. На физлицо могут налагаться штраф в размере от 10 до 30 базовых величин, общественные работы либо административный арест до 15 суток.

Однако бывает, что человек ничего никому не пересылал и не лайкал, а все равно оказывается виновным. Как так?

Хранение материалов подразумевает под собой в частности фактическое нахождение на устройстве (на мобильном телефоне, планшете, компьютере) файлов, признанных экстремистскими. В Telegram весь контент, который отправляют другие люди, и просмотренные файлы могут по умолчанию сохраняться в папку Telegram Desktop. Автоматическое сохранение происходит также в вайбере, — пояснили в УВД.

Запретить такие действия можно в настройках приложений.