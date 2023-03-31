Почему Арина Соболенко отказалась играть на турнире в США?

Первая ракетка Беларуси (2-й номер рейтинга ВТА) сообщила, что снимается с турнира ВТА-500 в американском Чарльстоне.

Соревнования пройдут с 1 по 9 апреля 2023 года, но белоруски там не будет.

«Печально сообщать, что я должна сняться с турнира в Чарльстоне, — написала Соболенко в своих социальных сетях. — Я получила травму во время одного из матчей в Майами, так что мне нужно время, чтобы отдохнуть и восстановиться. Мне очень жаль, что я пропущу турнир. Я с нетерпением ждала возможности вернуться туда и сыграть перед болельщиками.

Ранее Соболенко не сумела выйти в полуфинал турнира категории ВТА-1000 в Майами. В четвертьфинальном матче белорусская теннисистка сенсационно проиграла 74-й ракетке мира румынке Соране Кырсте со счетом 4:6, 4:6.