Почему Ангелина Вовк на «Славянском базаре» была в синяках

80-летняя телеведущая Ангелина Вовк восхитила внешним видом присутствующих на фестивале «Славянский базар» в Витебске, на который приехала, чтобы провести церемонию открытия. Но несмотря на цветущий внешний вид ведущей, журналисты обратили внимание на многочисленные синяки на ее руках.

Вовк призналась, что вынуждена делать капельницы. Отсюда и возникновение гематом. «Так стали реагировать мои капилляры. Ничего не могу с этим поделать, — посетовала Ангелина Вовк. — Если на правой руке синяки еще не так активно появляются, то левая у меня многострадальная».

К внутривенному вливанию препаратов ведущая вынуждена прибегать регулярно. Это нужно для того, чтобы организм оставался в тонусе. После того как недавно Вовк сдала анализы, медики зафиксировали снижение уровня железа. «Значит, нужно делать капельницы», — резюмировала Ангелина Вовк.