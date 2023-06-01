Почему адвокаты добиваются экстрадиции Софьи Сапеги в Россию?

Решение об экстрадиции Софьи Сапега для отбывания наказания в России сегодня так и не было принято. Пресненский суд Москвы направил по подсудности в Смоленск рассмотрение ходатайства о передаче осужденной в Беларуси к шести годам лишения свободы россиянки.

«Направить дело в Промышленный районный суд Смоленска», — огласила постановление судья Александра Авдотьина, передает ТАСС.

Напомним, что это было уже второе заседание по рассмотрению ходатайства о переводе Софьи Сапеги для отбывания наказания в Россию. 24 мая адвокаты осужденной просили передать дело во Владивосток, указав, что последним местом проживания их подзащитной в России был поселок Шигино на острове Русский Приморского края, неподалеку от Владивостока. Адвокат Владимир Андрусенко на заседании 1 июня пояснил, что эту информацию подтверждают и сведения из базы данных МВД, полученных на адвокатский запрос. В свою очередь судья Александра Авдотьина сообщила, что в адрес суда поступила информация базы данных «Российский паспорт», согласно которой Сапега была в последний раз прописана в России в Смоленской области в октябре 2012 года.

Представитель прокуратуры против направления дела по подсудности в суд другого региона возражал. Он заявил, что Федеральной службе исполнения наказаний не было известно, где конкретно Сапега проживала, а она сама этого не поясняла. «При таких обстоятельствах полагаю, что ходатайство необходимо рассматривать в этом суде», — сказал прокурор.

В своем решении судья указала, что на острове Русский в Приморье Сапега была прописана с 22 июня 2004 года по 23 июня 2005 года. «С 4 октября 2012 года Сапега была зарегистрирована в городе Смоленске. Таким образом, последним ее местом проживания был город Смоленск, улица Тухачевского, дом 85, строение 1. Этот адрес не относится к юрисдикции Пресненского суда Москвы», — констатировал суд.

Напомним, что Софья Сапега была администратором телеграм-канала, признанного в Беларуси экстремистским формированием. Гродненский областной суд 6 мая 2022 года приговорил ее к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Сапега была признана виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, повлекших тяжкие последствия, а также в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших.

Она не стала обжаловать приговор, подав прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко. Однако в январе 2023 года стало известно, что прошение отклонили.

В свою очередь, помилованный Роман Протасевич, вместе с которым Софья была задержана, утверждает, что он к этому каналу никакого отношения не имел, и их уголовные дела с Софьей никак не пересекаются.

Но почему адвокаты добиваются перевода Софьи в Россию?

Дело в том, что Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает более мягкое наказание по обвинениям, за которые осуждена Сапега.

Так, статьей 268 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» предусмотрено наказание только в случае, если лицо ранее (на протяжении года) привлекалось по этому обвинению к административной ответственности . А Софья, как вы понимаете, не привлекалась.

Что касается незаконного сбора и распространения сведений о частной жизни, то в России за это можно отделаться штрафом, исправительными или принудительными работами, а в самом-самом худшем случае, если распространением такой информации вред нанесен несовершеннолетнему, – лишением свободы на срок до пяти лет. То есть при переводе Софьи Сапега в Росию велики шансы, что она будет освобождена. Или, как минимум, срок наказания для нее существенно уменьшат.