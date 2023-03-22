Закулисье: как прошли выборы председателя Белорусской федерации футбола

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Аддзел навін
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Николай Шерстнев. Фото с сайта pressball.by.
Николай Шерстнев. Фото с сайта pressball.by.

Срок действия его полномочий составит четыре года.

А Александр Глеб вошел в состав исполкома федерации.

Выборы в Доме футбола прошли на безальтернативной основе.

88 делегатов проголосовали единогласно.

Отчетно-выборная конференция федерации футбола. Фото из телеграм-канала НОК.
Отчетно-выборная конференция федерации футбола. Фото из телеграм-канала НОК.

То, что действующего председателя Белорусской федерации футбола (БФФ) Владимира Базанова сменит экс-руководитель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, говорили еще задолго до выборов.

Позже Н.Шерстнев в одном из интервью и сам подтвердил, что его кандидатуру на пост руководителя федерации выдвинула Витебская областная федерация футбола, а также сообщил о том, что также на этот пост претендует и действующий председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов.

Сегодня во время отчетно-выборной БФФ стало известно, что Владимир Базанов снял свою кандидатуру, и единственным кандидатом на должность председателя федерации остался Николай Шерстнев.

Закулисье: как прошли выборы председателя Белорусской федерации футбола
Фото из телеграм-канала НОК.

Кстати, можно вспомнить, как проходило избрание председателя Белорусской федерации футбола четыре года назад. Тогда на этот пост было два кандидата – депутат и полковник Владимир Базанов и действующий генеральный секретарь федерации Юрий Вергейчик. В итоге за несколько дней до отчетно-выборной конференции, которая прошла 27 марта 2019 года, Вергейчик снял свою кандидатуру, и Базанов остался единственным кандидатом. Позже Юрий Вергейчик получил в федерации должность первого заместителя председателя.

В новый состав исполкома АБФФ вошел Александр Глеб .

Александр Глеб. Фото из Инстаграм спортсмена.
Александр Глеб. Фото из Инстаграм спортсмена.

Всего в исполком, как сообщает НОК, вошли 20 человек. В том числе и бывший глава АБФФ Владимир Базанов.

Первым заместителем Шерстнева избран Андрей Василевич. Заместителями федерации стали Владимир Базанов, Михаил Ботников.

Кто такой Николай Шерстнев?

Николай Шерстнев. Фото belta.by
Николай Шерстнев. Фото belta.by

Николай Шерстнев родился 9 декабря 1960 года в деревне Пригузки Оршанского района Витебской области. В 1983 году окончил зооинженерный факультет Витебской государственной академии ветеринарной медицины по специальности «Зоотехния».

В 1987 году дорос до должности заместителя председателя колхоза «Ленинский путь» Оршанского района. С 1988 по 1992 год в своем же регионе работал главным зоотехником колхоза «Знамя победы» имени В.В. Куйбышева, а после его преобразования семь лет руководил производственно-хозяйственной фирмой «Нива».

Значительная часть трудовой деятельности связана с Минским районом. В середине 2000-х был директором частного предприятия «Вальдюнион», а впоследствии возглавлял объединения «Белптицепром», «Миноблптицепром» и 1-ю Минскую птицефабрику.

В 2014 году прошел короткий путь от помощника президента Республики Беларусь – главного инспектора по Витебской области – до председателя Витебского облисполкома.

22 января 2015 года чиновник был назначен членом Совета Республики Национального собрания Беларуси пятого созыва.

3 декабря 2021 года Николай Шерстнев был отправлен в отставку с должности руководителя Витебской области. Спустя какое-то время чиновник возглавил главное управление инвестиционно-производственной деятельности и административно-хозяйственных вопросов в Академии наук Беларуси.

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