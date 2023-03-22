Закулисье: как прошли выборы председателя Белорусской федерации футбола

Срок действия его полномочий составит четыре года.

А Александр Глеб вошел в состав исполкома федерации.

Выборы в Доме футбола прошли на безальтернативной основе.

88 делегатов проголосовали единогласно.

То, что действующего председателя Белорусской федерации футбола (БФФ) Владимира Базанова сменит экс-руководитель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, говорили еще задолго до выборов.

Позже Н.Шерстнев в одном из интервью и сам подтвердил, что его кандидатуру на пост руководителя федерации выдвинула Витебская областная федерация футбола, а также сообщил о том, что также на этот пост претендует и действующий председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов.

Сегодня во время отчетно-выборной БФФ стало известно, что Владимир Базанов снял свою кандидатуру, и единственным кандидатом на должность председателя федерации остался Николай Шерстнев.

Кстати, можно вспомнить, как проходило избрание председателя Белорусской федерации футбола четыре года назад. Тогда на этот пост было два кандидата – депутат и полковник Владимир Базанов и действующий генеральный секретарь федерации Юрий Вергейчик. В итоге за несколько дней до отчетно-выборной конференции, которая прошла 27 марта 2019 года, Вергейчик снял свою кандидатуру, и Базанов остался единственным кандидатом. Позже Юрий Вергейчик получил в федерации должность первого заместителя председателя.

В новый состав исполкома АБФФ вошел Александр Глеб .

Всего в исполком, как сообщает НОК, вошли 20 человек. В том числе и бывший глава АБФФ Владимир Базанов.

Первым заместителем Шерстнева избран Андрей Василевич. Заместителями федерации стали Владимир Базанов, Михаил Ботников.

Кто такой Николай Шерстнев?

Николай Шерстнев родился 9 декабря 1960 года в деревне Пригузки Оршанского района Витебской области. В 1983 году окончил зооинженерный факультет Витебской государственной академии ветеринарной медицины по специальности «Зоотехния».

В 1987 году дорос до должности заместителя председателя колхоза «Ленинский путь» Оршанского района. С 1988 по 1992 год в своем же регионе работал главным зоотехником колхоза «Знамя победы» имени В.В. Куйбышева, а после его преобразования семь лет руководил производственно-хозяйственной фирмой «Нива».

Значительная часть трудовой деятельности связана с Минским районом. В середине 2000-х был директором частного предприятия «Вальдюнион», а впоследствии возглавлял объединения «Белптицепром», «Миноблптицепром» и 1-ю Минскую птицефабрику.

В 2014 году прошел короткий путь от помощника президента Республики Беларусь – главного инспектора по Витебской области – до председателя Витебского облисполкома.

22 января 2015 года чиновник был назначен членом Совета Республики Национального собрания Беларуси пятого созыва.

3 декабря 2021 года Николай Шерстнев был отправлен в отставку с должности руководителя Витебской области. Спустя какое-то время чиновник возглавил главное управление инвестиционно-производственной деятельности и административно-хозяйственных вопросов в Академии наук Беларуси.