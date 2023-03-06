Министр сельского хозяйства Беларуси стал председателем общественного объединения «Белорусская федерация конного спорта».

Сегодня, 6 марта, в РЦОП конного спорта и коневодства «Ратомка» состоялась внеочередная конференция, на которой избрали новый состав президиума федерации и другие руководящие органы.

«Решением конференции на пост Председателя Белорусской федерации конного спорта был избран Брыло Игорь Вячеславович, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, — сообщает bfks.by. — Он сменил Дражина Сергея Михайловича, который являлся председателем БФКС с 2017 года».

Игорь Брыло сегодня является одним из самых заметных белорусских чиновников.

Накануне перевыборной конференции прошел слух, что Федерацию конного спорта может возглавить экс-заместитель министра спорта Михаил Портной. Он сейчас работает генеральным директором учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства».

Но главным стал Брыло.

Рабочие моменты на конференции. Фото bfks.by.