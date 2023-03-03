По этиловому спирту в крови – более 10 промилле: мужчина выпил два литра водки и умер

В Госкомитете судебных экспертиз рассказали несколько шокирующих историй о том, сколько пьют некоторые белорусы.

«Ежегодно в Могилевской области государственные медицинские судебные эксперты управления ГКСЭ по Могилевской области фиксируют случаи отравлений этиловым и другими спиртами с летальным исходом, — рассказывает Ирина Рачковская, официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области: «В прошлом году от таких отравлений скончались 182 человека, это несколько меньше, чем в 2021 году (214). В случае с этиловым спиртом смерть наступает из-за чрезмерного употребления алкогольных напитков, смертельная доза метанола – всего 50 мл.

Антирекорд прошлого года установил 72-летний мужчина, его труп обнаружен в Бобруйске. По результатам судебной медицинской химической экспертизы установлено, концентрация этилового спирта в его крови составила 10,3 промилле. Для достижения такой концентрации человеку необходимо выпить в среднем около 2 литров водки за относительно непродолжительный промежуток времени.

8,6 промилле этилового спирта выявили судебные эксперты в крови 65-летней женщины, скончавшейся в Могилевском районе.

В текущем году также уже имели место такие случаи.

2 января на территории фермы в Могилевском районе обнаружен труп 62-летнего мужчины. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, он скончался от острого отравления этиловым спиртом, что подтверждается высокой (токсической) концентрацией этилового спирта в крови – 5,1 промилле.

В первых числах января вечером в Могилеве в больницу доставили 46-летнюю женщину в состоянии комы. Со слов родственников, она страдала алкоголизмом, выпила 0,5 л омывающей жидкости, после чего стала жаловаться на слабость, боль в животе. В учреждении здравоохранения пациентке поставлен диагноз «Острое пероральное отравление неустановленным веществом». Дважды за короткий промежуток времени женщина пережила клиническую смерть, дважды медики проводили сердечно-легочную реанимацию и возвращали ее к жизни, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь на следующее утро пациентка скончалась.

Согласно выводам государственного медицинского судебного эксперта, смерть женщины последовала от отравления метиловым спиртом, что подтверждается его наличием в крови в концентрации 1493 мкг/мл (смертельная концентрация – 900 мкг/мл), головном мозге, легком, ткани желудка и почке, а также признаками быстро наступившей смерти.

Судебные медицинские эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области напоминают о печальных последствиях для здоровья и жизни человека от употребления суррогатов алкоголя и этилового алкоголя в чрезмерном количестве. Не употребляйте спиртосодержащие жидкости технического назначения и неизвестного происхождения, в неоригинальной таре, без акцизных марок, приобретенные с рук. И помните, что значение имеет не только качество, но и количество выпитого алкогольного напитка.

Этиловый спирт, являясь функциональным ядом, обладает выраженным токсическим действием на внутренние органы человека. Попадая в пищеварительный тракт, он всасывается в кровь. С током крови молекулы спиртного попадают в печень и головной мозг. При частом употреблении алкоголя клетки печени (гепатоциты) погибают, и нормальные структуры замещаются соединительной и жировой тканью. Так развивается цирроз.

Эффект опьянения возникает при попадании молекул спирта в головной мозг, происходит замедление нервных импульсов. Регулярное употребление алкоголя ведет к отмиранию нервных клеток, разрушаются зоны, отвечающие за высшую нервную деятельность, ухудшается память и мыслительные способности, развивается деградация личности. Кроме этого, этанол разрушает клетки миокарда (мышцы сердца), что приводит к формированию микроскопических рубцовых изменений и снижению эластичности волокон сердечной мышцы, негативно воздействует на мембраны эритроцитов, вызывая слипание красных кровяных телец, которые могут закрывать просветы сосудов. Также нарушается выделительная функция почек, что приводит к накоплению продуктов обмена веществ в организме».