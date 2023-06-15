По фруктам и зерну недобор, по молочке – превышение в 2,6 раза. Как Беларусь обеспечивает себя продуктами

Минсельхозпрод Беларуси на основании данных ЕАБР привел статистику по самообеспеченности базовыми видами продовольствия в пяти странах Евразийского союза, а также в Таджикистане и Узбекистане.

Согласно представленной информации, наша страна лидирует среди указанных стран в обеспечении себя молоком и молочными продуктами (263%), растительным маслом (220%), сахаром (141%), мясом всех видов (134%) и яйцами (128%). Кроме того, Беларусь полностью удовлетворяет свои потребности в овощах (103%) и картофеле (100%). При этом недостаточная обеспеченность отмечается в таких категориях, как фрукты и ягоды (всего 57%) и зерно (90%).

В прошлом году в расчете на душу населения в нашей стране было произведено 853 кг молока, 458 кг сахарной свеклы, 418 кг картофеля, 310 кг овощей, 132 кг скота и птицы в убойном весе, 89 кг плодов и ягод и 375 яиц.

Лучше всего из представленных в списке стран зерном обеспечена Россия (150%), картофелем – Казахстан (104%), а овощами и фруктами – Узбекистан (129% и 122% соответственно).

В ведомстве также рассказали, что в год один белорус потребляет:

мяса и мясопродуктов – 100 кг;

молока и молочных продуктов – 237 кг;

фруктов, ягод и продуктов их переработки – 95 кг;

овощей, бахчевых культур и продуктов их переработки – 170 кг;

картофеля и картофельных продуктов – 159 кг;

хлебопродуктов – 77 кг;

сахара – около 40 кг;

растительного масла – около 18 кг;

яиц – 266 штук.

Напомним, в конце прошлого года министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло заявил, что в нашей стране будут наращиваться объемы производства яблок, однако для полного обеспечения торговли страны отечественной продукцией необходимо около двух-трех лет, напоминает MyFin.by.