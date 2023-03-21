Официально: белорусские спецслужбы предотвратили теракт в Гродно.

Сообщается, что преступник использовал поддельный российский паспорт.

Некоторые подробности громкой спецоперации сегодня раскрыли в новостях на БТ:

«19 марта потенциальный исполнитель теракта открыл огонь из автомата Калашникова и бросил гранату в группу захвата. Правоохранители открыли ответную стрельбу. Злоумышленник был ранен…»

По дороге в больницу он умер.

«От оперативного подразделения было получено задача на задержание подозреваемого лица, — рассказывает представитель спецслужбы КГБ. — Выдвинулись к указанному адресу. На этапе входа в квартиру был получен огневой контакт. С подрывом гранаты. При проведении дальнейших штурмовых действий подозреваемый был ранен, и ему была оказана первая помощь. Было принято решение на эвакуацию подозреваемого в ближайшее медицинское учреждение. По дороге в больницу преступник скончался».

«В феврале КГБ получены сведения о намерениях беглых экстремистов переправить из Польши в Беларусь одного из своих сторонников, — сообщили в выпуске АТН. — В поле зрения КГБ попадает человек с российским паспортом: Ломакин Алексей Николаевич, 1981 года рождения.

Позже выяснится, что документы — поддельные.

В съёмной квартире обнаружат автомат Калашникова, патроны к нему и ещё одну гранату Ф1.

В телефоне ликвидированного террориста – фото руководителей силовых структур области и местных чиновников и даже геолокации мест их проживания. А в схроне на трассе Гродно-Острино силовики обнаружили 5 кг пластида и электронный взрыватель».

«Изъяли арсенал оружия, предназначавшийся для громких терактов»

«На днях в Гродно был нейтрализован заброшенный к нам иностранный террорист, — рассказал сегодня Александр Лукашенко во время совещания с силовым блоком. — Спецслужбы сработали блестяще.

Изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для громких терактов в отношении граждан, должностных лиц государственных органов.

За что молодцы наши ребята: при такой острой ситуации, когда шло сражение в ограниченном пространстве и когда со стороны террористов применялись гранаты и стрелковое оружие (автоматическое), не погиб ни один военнослужащий группы «А», которые осуществляли захват этого деятеля. Значит, выводы сделаны после последней трагедии, которая случилась в Минске. Хорошая операция, хорошая работа. Как я часто говорю, таких людей, которые шли и рисковали жизнью, надо всегда видеть и поддерживать.

То, что изъяли целый арсенал оружия, взрывчатки, предназначавшийся для громких терактов в отношении граждан и должностных лиц… Они все задокументированы пожелания его и планы (террориста). Как обычно, надо проинформировать общественность о результатах этой операции и сорванных планах наших врагов. Люди должны это знать. И вы, руководители силовых ведомств, как никто понимаете, что это нам очередной сигнал».