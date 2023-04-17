Плановая отправка призывников в войска начнется 26 апреля

Плановая отправка в ряды Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований пройдут в Минске с 26 апреля по 5 мая.

Как сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на военный комиссариат, определены также резервные дни. Планируется, что военную форму в весенний призыв наденут около 1 800 человек. В их числе окажутся уже подготовленные в учебных группах ДОСААФ специалисты. Так, на срочную службу из Минска отправятся 30 радиотелеграфистов и около 90 водителей категории «B» и «C». Военную присягу в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил вновь прибывшее пополнение примет 20 мая.

« В ходе призывной кампании проводится медицинское освидетельствование граждан, оцениваются их морально-деловые качества, — рассказал заместитель начальника направления призыва на военную службу военного комиссариата города Минска Денис Иваненко. — Представители воинских частей непосредственно занимаются отбором призывников для последующей службы во внутренних войсках МВД, органах пограничной службы, частях КГБ, 5-й отдельной бригаде специального назначения, а также в Минской военной комендатуре».