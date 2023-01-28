Пятеро погибли в ДТП…

За вчерашние сутки в семи ДТП пятеро человек погибли, 12 получили травмы. Смертельные аварии произошли в результате лобовых столкновений.

Такую сводку за вчерашние сутки дает МВД.

«Утром в Новогрудском районе в дорожно-транспортном происшествии погибли двое сотрудников милиции, — говорится в сообщении. — В Борисовском районе водитель Mitsubishi не справился с управлением, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение и погиб. Вечером в Бобруйском районе водитель Ford при обгоне столкнулся со встречным авто, в результате двое пассажиров получили смертельные травмы».

ГАИ призывает на загородных трассах следует избегать рискованного поведения на дорогах, не совершать резких и необдуманных маневров.

«Чтобы избежать ДТП, водителям необходимо правильно выбирать скорость и выдерживать безопасную дистанцию, — напоминает Госавтоинспекция. — Перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом и остановкой необходимо оценить условия безопасности, при этом не забывать до начала маневрирования подавать сигнал световыми указателями поворота соответствующего направления.

При совершении обгонов будьте предельно предусмотрительными: оцените скорость обгоняемого автомобиля, скорость и расстояние до встречного авто, состояние дорожного покрытия, погодные условия и реальные динамические возможности собственного транспортного средства.

Пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами и быть предельно внимательными при пересечении проезжей части дороги».