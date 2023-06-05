Пять важных признаков нездоровья, которые можно увидеть невооруженным глазом

Эндокринолог Зухра Павлова часто рассказывает о своих пациентах и описывает их внешний вид, потому что именно по внешним признакам можно заподозрить те или иные болезни.

Безусловно, их может заметить близкий человек у партнера или родителя, даже если они не жалуются на боль.

Резкий набор веса или, наоборот, резкое похудение за короткий срок

Опасно, если за месяц-два человек сильно пополнел (или, наоборот, резко похудел) без каких-либо усилий со своей стороны. Больше, пожалуй, опасна худоба, потому что под ней могут скрываться множество разных заболеваний и особенно онкология.

Набор веса тоже должен насторожить, так как это не всегда просто пищевые излишества. Это может быть серьезная эмоциональная драма, которая активно заедается, и вовремя подоспевшая помощь может уберечь вашего близкого человека от больших бед.

В любом случае необходимо отвести человека к врачу, для начала к терапевту.

Резкие смены настроения, раздражительность, апатия, усталость

Если близкий человек был веселым оптимистом, и внезапно стал унылым пессимистом, то в первую неделю можно не волноваться. Это может быть связано со стрессами на работе. Обычно хандра проходит, когда исчезает тригер.

Но если он уже больше месяца огрызается, перестал шутить, интересоваться делами родных, и в целом при этом выглядит серым, усталым, это могут быть более серьезные сбои в работе организма, в том числе и балансе гормонов. Или признаки серьезной депрессии.

Появление морщин, отекшие веки, тусклый цвет лица

Когда признаки старения и увядания появляются у молодого еще человека – стоит насторожиться. Это могут быть как проблемы в эндокринной системе, так и сердечно-сосудистой, мочевыделительной (почки могут не справляться с выводом токсинов, и это отражается на коже).

Отеки, которые не спадают ни утром, ни вечером

С наступлением тепла многие жалуются на отеки. Не могу сказать, что это норма, но в целом, не так страшно. Особенно если пришлось провести долгое время на жаре и на ногах. Если отеки проходят после того, как вы вечером сделали прохладную ванночку и полежали с поднятыми ногами, значит все в порядке. Просто пейте больше воды, чтобы организм не задерживал таким образом жидкость, опасаясь на жаре остаться ни с чем.

Но если отеки не спадают, а нарастают, вы замечаете, что отекают не только ноги, но и руки, да и лицо стало одутловатым – это могут быть серьезные проблемы с почками, сердечно-сосудистой системой или с щитовидной железой. Нужно срочно обследоваться.

Жирные волосы, ломкие ногти, нездоровая кожа

Кожа в первую очередь сигналит о том, что что-то не в порядке. Частые высыпания, акне, слишком сухая или слишком жирная кожа, потемневшая кожа в подмышечных впадинах и на локтях, вокруг век и на задней поверхности шеи — всё это должно насторожить. Женщины обращают на это внимание быстрее, чем мужчины.

Жалобы на ломкость ногтей, перхоть, постоянный трещины в углах губ, боль в веках… В общем, все, что отклоняется от нормы, все то, чего раньше не было – это повод для обследования. Может быть, это усталость, стресс и авитаминоз. И после отдыха всё придет в норму. А может, признаки серьезных заболеваний.

Следите за собой, ведь чем раньше мы, врачи, поймем, что с вами, тем проще вам, пациентам, будет вернуться к прежней жизни и прежнему себе.